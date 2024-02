Finale Can 2023: La Côte d’Ivoire renversante remporte sa 3e étoile

Vues : 9

C’est fait. La Côte d’Ivoire est championne d’Afrique. L’équipe la plus miraculée dans cette 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations a fini par remporter le trophée. En finale face aux Super Eagles, la sélection nationale ivoirienne, s’est imposée par le score de 2 buts à 1. Et pourtant, elle a été sonnée à la 39e minute de la première partie par l’ouverture du score de Ekong. Mais, surprenante depuis les huitièmes de finale, elle va se montrer plus conquérante lors de la seconde partie. Avec un Simon Adingra en feu, auteur de deux passes décisives et élu homme de la finale, l’équipe d’Emerse Fae a renversé le Nigeria. Franck Kessié de la tête a été le premier à reprendre le joli centre de Adingra à la 63e minute. Ayant rétabli la parité (1-1), les joueurs de Fae ont poursuivi leur jeu très offensif. Toujours d’attaque et menaçants, ils ont repoussé l’équipe nigériane dans son dernier retranchement jusqu’à l’usure. Puisqu’à la 83e, Simon Adingra une fois encore donne la passe libératrice à Haller qui d’un geste à la Zlatan Ibrahimovic a inscrit le 2e but au profit des Éléphants. Un but que les Ivoiriens ont défendu de bout en bout pour s’offrir leur troisième étoile.

En gros, les Nigérians ont raté leur finale.

Anselme Houenoukpo