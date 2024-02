Réoccupation d’espaces publics à Cotonou: Les mises en garde du Maire Atrokpo

Vues : 8

Le maire de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo

A travers un communiqué en date du lundi 05 février 2024, le Maire de la ville de Cotonou, Luc Atrokpo porte à la connaissance du public qu’en dépit des nombreuses actions de sensibilisation initiées par la mairie pour lutter contre l’occupation anarchique des domaines publics, certains concitoyens s’entêtent à occuper ces espaces publics dont notamment les trottoirs, les terre-pleins centraux et les espaces publics de la commune. Selon le communiqué, cette mauvaise pratique occasionne de graves désagréments pour la circulation des personnes et des biens et porte également atteinte à la pérennisation des ouvrages d’assainissent construits à grands frais dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Action du Gouvernement (PAC). Face à la situation, le Maire rappelle aux populations que de nouvelles actions seront entreprises pour libérer les espaces publics illégalement occupés. C’est pourquoi, tout en invitant les personnes concernées à s’exécuter, l’autorité communale met en garde les récidivistes et promet qu’ils subiront les rigueurs de la loi et seront seuls tenus responsables des déconvenues qui en résulteraient.