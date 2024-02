Explication sur la proposition de révision de la constitution « Je suis contre toute tentative de troisième mandat », clame Assan Séibou

Vues : 21

La proposition d’une nouvelle révision de la Constitution introduite au parlement par l’Honorable Assan Seibou du Bloc Républicain alimente les débats. Reçu sur Bip Radio, dimanche dernier, le député, initiateur de ladite proposition de loi a encore une fois expliqué le contenu et les raisons de cette révision.

L’essence de cette proposition de loi selon Assan Séibou est de permettre au président qui viendra de faire sa majorité au parlement pour ne pas être condamné à diriger le pays en cohabitation, encore que le système partisan ne permet pas une cohabitation. L’initiateur de cette proposition de loi souligne ainsi l’importance de réajuster le calendrier électoral pour éviter de condamner d’emblée le nouveau président à une opposition potentiellement radicale. Assan Séibou plaide en faveur d’une révision constitutionnelle permettant au président nouvellement élu en 2026 de disposer d’une élection législative à portée de main, favorisant ainsi la formation d’une majorité politique stable. « Ma préoccupation, c’est une certaine stabilité et le développement du pays, ce n’est pas autre chose », a laissé entendre le président du groupe parlementaire du Bloc Républicain. Assan Séibou a, au cours de l’émission affirmé qu’il ne s’agit pas de régler seulement la décision évoquée par la Cour constitutionnelle quant à la relecture du code électoral mais de régler une fois de bon tous les problèmes qui y engendrent. « En exécutant la décision de la Cour, on ne regèlera pas tout le problème. Alors qu’en révisant la constitution, on va régler d’un coup tout le problème », a-t-il expliqué. Le député dit être contre toute tentative de troisième mandat et rassure les populations du non implication du chef de l’Etat dans cette proposition de révision. Au contraire, souligne Assan Séibou, le président de la République a été clair sur la proposition et a affirmé qu’il n’est demandeur de rien mais qu’il sera prêt pour écourter son mandat si possible pour la concrétisation du projet si les députés ont tous donné leur accord favorable. Même s’il est le seul signataire de cette proposition, le député dit avoir le soutien de son parti Bloc Républicain, de l’Union progressiste mais compte également sur la clairvoyance du parti Les Démocrates. « Aujourd’hui, l’UP plus le BR qui soutiennent le président de la République n’ont même pas la majorité qualifiée pour dire oui, on s‘assoit pour regarder. On est que 81. Sans l’accord de l’opposition, on ne peut pas ouvrir le débat. Il faut que les trois groupe soient d’accord avant que cela ne passe », dit-il en décrivant tous le processus jusqu’au vote des lois.

Toujours au cours de l’émission, l’invité de Bip Radio s’est également prononcé sur l’état de son parti politique. En ce qui concerne un éventuel candidat pour les élections présidentielles, Assan Séibou a été clair. Pour lui, l’heure n’est pas actuellement aux élections. Toutefois, il souligne que n’importe qui dans le pays peut être candidat.