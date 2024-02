Projet de Reboisement Compensatoire Bas Carbone de 100.000 palétuviers sur le Lac AHÉMÉ: Pari gagné pour Paulette Atchadé Savimbi et son ONG “PAULY AFRIQUE BIO”

Vues : 5

L’ONG Pauly Afrique Bio a organisé ce samedi 3 février 2024, à Nazounmè dans la commune de Kpomassè la mise en terre de 100.000 palétuviers aux abords du lac Ahémé. Le projet de reboisement compensatoire bas Carbonne de 100.000 palétuviers consiste à planter aux abords du Lac AHÉMÉ, 100.000 plants de mangroves. Le projet s’étend sur 3 ans de 2023 à 2025.

Étaient présents, la présidente de l’ONG Afrique Bio Paulette ATCHADE SAVIMBI et toute son équipe des jeunes engagées, le chef du village ABALLO René, l’ONG “Sauvons l’Environnement au Bénin “, Association pour la promotion des ODD, Associations des anciens élèves du lycée Coulibaly, Génération solidaire du Bénin, ODD TV, Future for Future, ONG Missihoun et développement durable, JCI Cotonou Espoir, ONG femmes d’actions, Ortb, i-Social, Jim royal et la présence remarquable remarqué du représentant du ministre du cadre de vie chargé de transport et du développement durable ZODIBLA Raymond. Pour Paulette ATCHADE SAVIMBI, présidente de l’ONG Pauly Afrique Bio, 38.500 palétuviers ont été plantées en 2023. Et ce 3 février marque la toute première plantation des Palétuviers de l’année 2024. « Le projet vise à faire adhérer toute structure Nationale et internationale y compris le gouvernement au processus d’atténuation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère» a affirmé Paulette ATCHADE SAVIMBI présidente de l’ONG Pauly Afrique Bio.

Pour lui, le projet consiste à faciliter aussi l’adaptation et la résiliation de la population face aux effets néfastes des changements climatiques. Le projet s’étend également du long du lac Ahémé à Kpomassè et drainée jusqu’à Comé. À sa prise de parole le représentant du ministre de cadre de vie chargé du transport et du développement durable ZODIBLA Raymond, après avoir souhaité la bienvenue à toute l’équipe de l’ONG Pauly Afrique Bio et de l’ONG Sauvons l’Environnement au Bénin a profité pour donner plus d’explications sur l’objectif principal de l’activité et le rôle prépondérant que joue l’arbre en général dans la société en tant que agent des eaux et forêts. « l’ONG Pauly Afrique Bio nous permet aujourd’hui de planter 100.000 palétuviers à Nazounmè ce 3 février 2024 où nous célébrons la journée mondiale des zones humides. » a t-il martelé. Il a invité la population de Nazounmè à veiller sur ces plantes de palétuviers afin de bénéficier de ces biens.

La présidente de l’ONG Pauly Afrique Bio Paulette ATCHADE SAVIMBI, pour finir remercie les partenaires tels que “Sauvons l’Environnement Bénin , Association pour la promotion des ODD, Association des anciens élèves du lycée Coulibaly, Génération Solidaire du Bénin, ODD TV, Future for Future, ONG Missihoun et développement durable, JCI Cotonou Espoir, ONG femmes d’actions, Ortb, i-Social, Jim royal pour leurs efforts techniques et remercie toute l’équipe pour leur motivation et engagement. Face aux difficultés des feux de brousse qui mets en dangers les Palétuviers. Elle invite le gouvernement à réagir dans ce sens et faire sortir des décisions strictes pour éradiquer le fléau. Elle lance également un appel à la FAO et PNUD pour l’accompagnement du projet sur le plan technique et financier.

Comme rappel, l’ONG Pauly Afrique Bio a pour objectif de contribuer à l’avènement d’une conscience citoyenne verte en Afrique en priorisant la lutte contre le réchauffement climatique, la promotion des emplois verts durables, la protection et la restauration de la biodiversité, l’eau et l’assainissement, la création de solutions novatrices, la sensibilisation et le renforcement de capacités des enfants, jeunes et femmes du continent Africain et du Bénin en particulier.

Elle vise à faire de l’Afrique un continent où l’environnement est une priorité à travers des actions concrètes de protection des espaces de vies, des eaux, des sols, de la végétation, des animaux, et une promotion des emplois verts pour garantir un développement durable et le bien être des populations.