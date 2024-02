Présidence de la République: Talon crée le Collège des ministres conseillers

Vues : 23

De quoi s’agit-il : Un Collège des ministres conseillers. Voilà le nouvel organe créé par décret n° 2024-006 du 09 janvier 2024 en Conseil des ministres du 09 janvier 2024. Placé sous l’autorité du Chef de l’Etat, le Collège des ministres conseillers comprend des ministres conseillers avec à sa tête un Coordonnateur désigné par le Chef de l’Etat. Son Coordonnateur a pour rôle principal de suivre la mise en œuvre des programmes d’activités des ministres conseillers. Il participe aux réunions, séminaires et activités du Conseil des ministres, à l’instar des membres du cabinet du président de la République.

Qui est ministre conseiller: Le ministre conseiller est un collaborateur du président de la République. Sur proposition des partis politiques membres de la majorité présidentielle à l’Assemblée nationale ou qui soutiennent l’action gouvernementale, il est nommé par décret présidentiel et a pour mission de contribuer d’une part, à la définition de la politique du gouvernement et, d’autre part, au suivi de la mise en œuvre du programme d’actions et de toutes autres initiatives venant du gouvernement.

Quelles sont ses missions : Principalement, le collège participe à l’élaboration des politiques sectorielles; contribue à la préparation des discours politiques dans lesquels il fait valoir les idées, les options et les opinions du gouvernement, de manière à informer la population et à lui expliquer certaines prises de position du gouvernement. Le ministre conseiller se renseigne et prend en considération tous les éléments d’une situation donnée afin d’être en mesure de proposer des solutions pertinentes au Chef de l’Etat. Il assure le suivi sur le terrain, de l’exécution des décisions et des directives du Chef de l’Etat et le traitement des dossiers soumis au cabinet du Chef de l’Etat. De plus, il participe à la préparation des décisions du Conseil des ministres et fait le suivi de la mise en œuvre des projets, reformes, programmes et initiatives du gouvernement, en relation avec les cellules de suivi de la présidence de la République, les ministres sectoriels et les entités en charge de l’exécution du programme d’actions du gouvernement. A cette fin, il est membre du Comité interministériel et participe aux réunions initiées par le président de la République ou les ministres sectoriels et effectue toute autre activité à la demande du Chef de l’Etat.

Par ailleurs : Le Collège est doté d’un secrétariat administratif qui assure également l’interface avec les autres services supports administratifs de la présidence de la République.

Alban TCHALLA