Eglise Protestante Méthodiste du Bénin: Le Réseau des Laïcs en Assemblée Générale pour résoudre la crise

Le présidium mis en place pour conduire les travaux

Ce que vous devriez savoir : Les membres du Réseau des Laïcs pour la Réhabilitation de l’Eglise Protestante Méthodiste du Bénin sont en Assemblée Générale en vue d’échanger sur les difficultés que traverse leur Eglise. Les travaux ont démarré ce vendredi 02 janvier 2024 pour deux jours, au temple Bethel de Guinkomey. Ils devront se tenir sous la conduite du président dudit réseau, Professeur Paulin Hountondji décédé dans la matinée de ce même jour du démarrage des travaux.

Entre les lignes : En effet, l’Eglise Protestante Méthodiste du Bénin ayant traversé une crise durant 20ans, a finalement semblé connaître une accalmie. Mais depuis 2022, une nouvelle crise liée à des problèmes de gouvernance et de gestion des ressources de l’Eglise menace la communauté. Selon le Professeur John Igué qui a fait le discours d’ouverture des travaux, le réseau s’est réuni pour chercher des solutions solides et durables afin d’avoir un temple caractérisé par la paix et la tranquillité. « L’objectif est d’éviter les situations de turbulence au sein de l’Eglise. Qu’il n’existe plus un second schisme. Si cela se réalise, on ne pourra plus se retrouver », fait-il savoir. Dans son allocution, il a rappelé ce qui a justifié la mise en place de ce réseau. A l’en croire, un premier réseau dénommé ‘’La Sentinelle’’ a été mis en place pour échanger avec la Haute autorité de l’Eglise. Cela a conduit à la mise en place d’un comité Ad’hoc avec le Chef de l’Etat. Malgré cela, les problèmes persistent.

Vue partielle des membres du réseau lors des travaux

C’est ce qui justifie la mise en place du Réseau des Laïcs pour la Réhabilitation de l’Eglise. Invité à diriger la prière d’ouverture, le pasteur Raphaël Houessou a exhorté l’assistance à éviter les injures, les paroles agressives et blessantes. Car, dit-il, il leur faut à tout prix rechercher la paix. Au terme de ces assises, les participants seront mieux outillés sur les fondements du méthodisme, la gouvernance et gestion économique et sociale des institutions de l’Eglise, les ressources matérielles de l’Eglise afin qu’ils fassent des propositions concrètes. Notons qu’à l’entame des activités, les participants ont rendu hommage au Professeur Paulin Hountondji et ont salué sa mémoire de combattant. « C’est une perte énorme pour le pays parce qu’on n’a pas encore son remplaçant. Il fait partie des tous premiers intellectuels qui font la gloire du pays. C’est une grosse tête, un homme courageux et de principe. Il est mort de la guerre du christ », a martelé le Professeur John Igué.

Alban TCHALLA