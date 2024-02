Luxembourg: Yaovi Francis KOSSI défend sa thèse doctorale en contrôle des thématiques

Vues : 6

Ingénieur en automation et en informatique Yaovi Francis KOSSI a défendu sa thèse doctorale en contrôle des thématiques le jeudi 01 février 2024, à l’école du savoir et de créativité en intelligence économique. Cette présentation des fruits de ses recherches a eu lieu au palais de Luxembourg siège des Sénateurs à Paris. Génie de l’évolution numérique et auteur des chroniques hebdomadaires sur l’évolution du monde dénommé (La Chronique de Francis Kossi) a à cœur la refonte de la macro-économie africaine face aux grandes mutations civilisationelles. La présentation du DG Homintec, Yaovi Francis KOSSI a été apprécié par ses paires et le jury. Il faut préciser que la phase finale de cette thèse est prévue dans quelques semaines en présence d’Alain Juillet et Henri Doux.