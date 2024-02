Cour constitutionnelle: Ayadji introduit un recours contre l’article 151 du code électoral

Vues : 8

Le président du parti MOELE-Bénin, Jacques Ayadji, a introduit le lundi 29 janvier 2024, un recours devant la Cour constitutionnelle à propos de l’article 151 du code électoral. L’article 151dispose à son alinéa premier que « Nul ne peut être candidat s’il n’est âgé de vingt-cinq (25) ans révolus à la date d’entrée en fonction ; si Béninois de naissance, il n’est domicilié depuis un (1) an au moins en République du Bénin ; si étranger naturalisé béninois ». Dans sa requête, Jacques Ayadji demande à la Cour de déclarer contraire à la constitution, notamment en son article 26 nouveau, l’article 151 du code électoral. Pour lui, cette exigence exclut des béninois de la diaspora et ceux d’entre eux venus se rétablir dans leurs pays moins d’un an avant l’élection. Le président de MOELE-Bénin expose que « les articles 132 et 188 du code électoral n’imposent aucune durée de résidence sur le territoire national aux candidats aux fonctions respectives de président de la République et membre des conseils communaux en dehors de leur présence sur le territoire national lors du dépôt de leur candidature ».