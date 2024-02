Appui à centre d’accueil d’enfants en situation difficile: Soroptimist International Club Cotonou Doyen en soutien à l’orphelinat Mères Brandis d’Affamè

Vues : 8

Elles ont pour ambition le bien-être des enfants de l’orphelinat Mères Brandis d’Affamè. Elles, ce sont les femmes regroupées dans le Soroptimist International club Cotonou Doyen. Conduites par leur présidente, Emilie Babagbéto, elles sont allées offrir de leur réserve au centre basé dans la commune de Bonou. C‘était le Mercredi 31 janvier 2024. En effet, la délégation des femmes engagées pour l’épanouissement des femmes, des filles et des enfants, aapporté pour le bonheur des pensionnaires de cet orphelinat un don constitué de vivre et de non vivre. Parlant de vivre, il s’agit selon la présidente de sacs de riz, de haricot, de gari, des cartons de pâtes alimentaires, des bidons d’huile, des paquets de sucre, des boîtes de concerne. Pour ce qui concerne les non vivre, on note des cartons de de savons, des jeux et des livres pour la distraction enfants. Autant de choses qui ont déclenché la joie tant des responsables des lieux que des enfants.

Mais avant qu’elles ne disent leur sentiment, c’est la présidente du club des femmes donatrices qui a expliqué le contexte. «La dernière fois, quand on est passé, on a promis revenir avant Noël. Mais nous avons appris que vous avez fait noël en partage. Du coup, cela a tout changé. Mais, nous avons tenu à venir. Et nous voici avec notre cadeau de Noël aujourd’hui», a précisé la président Emilie Babagbéto avant d’inviter les responsables à recevoir le lot de colis. Recevant sur le choix des jeux et des livres, la présidente a indiqué que c’est parce que «l’éducation des enfants fait partie de leurs actions». «On tient à ce que vous réussissiez sur le plan instructif », a-t-elle fait savoir avant d’annoncer que ses sœurs et tiennent à enrichir la bibliothèque du centre.

Pour sa part, Grâce Attakpa, représentante des pensionnaires a exprimé au nom de ses sœurs, toute la joie qui est la sienne. «Nous sommes très contente. Et je voudrais au nom de mes sœurs ici remercier toutes les mamans du club qui ont pensé encore une fois à nous. Merci mes chères mamans pour vos bienfaits dans notre internat. Nous promettons d’être sages, de travailler pour avoir un bon résultat à la fin de l’année. Que Dieu vous bénisse », a-t-elle déclaré. Quant à Sœur FidéliaNoelieAnichéou, sœur de Marie de la médaille miraculeuse a elle souligné que la direction du centre d’accueil est vraiment heureuse de voir les femmes Soroptimist du club Cotonou Doyen à ses côtés. «Nous leur disons un sincères merci pour tout », a-t-elle fait savoir.

A préciser que les mamans entendent retourner dans les mois à venir dans ce centre pour lequel elles se battent depuis 2014 à travers la construction de dortoir et de bibliothèque et bien d’autres.

Anselme HOUENOUKPO