Anip: Une application dédiée aux corps diplomatiques et consulaires

L’application mobile dénommée “ANIP BJ” a été présentée, le mercredi 31 janvier 2024, aux membres des corps diplomatiques et consulaires accrédités au Bénin. Conçue par l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP), ladite application qui va servir aux citoyens pour la vérification de l’authenticité des documents d’état civil à eux délivrés, mais également pour les demandes en ligne, a été exposée au Ministère des affaires étrangères. Ceci, en présence du Directeur général de l’ANIP, Pascal Nyamulinda.

En effet, l’ANIP depuis 3 ans, a engagé des reformes en matière d’identification des personnes en République du Bénin. Ainsi, des documents sécurisés sont délivrés à partir de l’exploitation des bases de données mises en place dans le cadre du Recensement administratif à vocation d’identification des personnes (RAVIP). Ces documents portent des QR codes que des applications usuelles n’arrivent pas à lire. Et pour permettre la vérification rapide de ces documents à partir de ces codes, il a été conçu une application. «Nous avons mis à disposition une application dénommée “ANIP BJ” qui permet de décrypter les QR codes présents sur les documents sécurisés», a informéle Directeur de la collecte des données, de l’état civil et de prestations aux usagers à l’ANIP, Herbert Assogba. Selon la démonstration, l’informaticien à l’ANIP, ElvysDaa-Kpodé, a expliqué que l’application “ANIP BJ” a deux fonctions essentielles. La première consiste à vérifier l’authenticité des documents d’état civil en renseignant les informations au niveau de l’application après son téléchargement sur play store. La deuxième permet de faire des demandes de documents sécurisés (Acte de naissance sécurisé, Certificat d’identification personnelle, Acte de mariage et de décès, Déclaration de naissance, Certificat de résidence, Carte d’identité biométrique et autres). Il n’a pas manqué de préciser que tout citoyen pour quelque raison peut décider également de modifier sa signature, son numéro de téléphone ou son compte e-mail et de l’enregistrer directement dans la base de données mais il n’est pas possible de modifier les photos. « Cette fonctionnalité s’adresse beaucoup aux administrations privées et publiques habiletés pour des fins de contrôle en cas de besoin. Ce service n’implique aucun frais et est accessible à plein temps », martèle-t-il. Par ailleurs, M. ElvysDaa-Kpodé a rassuré de la fiabilité de l’application “ANIP BJ” et de tous les services offerts par son biais. Au terme de cette présentation très riche, les membres des corps diplomatiques et consulaires accrédités au Bénin ont félicité l’ANIP pour le travail abattu.