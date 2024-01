Promotion de Golf au Bénin: Le Cnos-ben remet des Certificats aux 16 entraineurs niveau initiation formés

Vues : 3

Le Golf depuis quelques mois est devenu une discipline olympique. Elle pourra donc être disputée aux prochains jeux olympiques. Et dans l’optique de voir le Bénin présent à ce challenge, la fédération béninoise de golf travaille inlassablement à rendre la discipline populaire. Ainsi, sous l’égide du Cnos-Ben et grâce au soutien du Comité International Olympique (CIO) à travers la Solidarité Olympique, la fédération a organisé du 4 au 8 décembre 2023, un Stage Technique de Golf, Niveau initiation au profit de 16 acteurs. Ladite formation a été conduite par l’expert français Rémy Bedu qui a partagé les techniques d’initiation, les gestes à développer, les pas à poser ainsi que les préparations à faire avec les participants. Ceux-ci, nanti du certificat d’entraineur de golf niveau initiateur, ont reçu le mardi 23 janvier 2024, au siège du comité national olympique et sportif béninois, lors d’une cérémonie présidée par le président Julien Minavoa, un nouveau certificat. Signé des présidents du Comité International Olympique (CIO) et du Cnos Ben, ce document est une sorte de reconnaissance de ces initiateurs dans le gota des initiateurs à la pratique du golf dans le monde. C’est alors que le président Julien Minavoa les a invités à se mettre résolument au travail pour la réussite du Golf au Bénin. Pour inciter plus ces hommes et femmes engagés pour la promotion de la discipline à faire valoir les notions acquises, le président qui n’a pas manqué de les féliciter leur a promis les suivre pour en récompenser le meilleur d’entre eux.

A souligner que parmi les participants à ce stage technique, on note des journalistes sportifs qui s’essaient à la pratique, Anselme Houénoukpo (ndlr 3e lors au championnat national qu’a organisé la fédération en décembre dernier) et Arthur Selo.

Alban Tchalla