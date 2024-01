CAN 2023: Ghana, Gambie, Algérie et Côte d’Ivoire se sont séparés de leur sélectionneur

Vues : 3

Alors que la coupe d’Afrique des Nations va aborder sa phase des 8e de finale, des sélections déjà rentrées se sont retrouvées sans leur sélectionneur. C’est le cas de la Gambie dont le sélectionneur, Tom Saintfiet, a, juste après l’élimination de l’équipe, rendu sa démission à ses employeurs. Saintfiet, qui a entraîné de nombreuses équipes nationales africaines, était à la tête de l’équipe de Gambie depuis 2018.Il a conduit l’équipe à sa toute première qualification pour la Coupe d’Afrique en 2021 et a atteint les quarts de finale de ce tournoi. Après lui, c’est le technicien Algérien, sélectionneur des Fennecs (au poste depuis 2018) qui a lui aussi, dans un accord amiable, rendu le tablier. JamelBelmadi, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a laissé l’équipe avec laquelle il a joué 3 Can d’affiler et remporter une (2019). Cette séparation fait suite à la deuxième sortie prématuré et consécutive de l’Algérie après la phase des poules.

Il y a le sélectionneur des Blacks Stars du Ghana, l’Irlandais Chris Hughton, qui a été viré tout comme le sélectionneur des Eléphants de la Côte d’Ivoire (pourtant qualifiés pour les 8e de finale), Jean-Louis Gasset.

Anselme HOUENOUKPO