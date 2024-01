Can Côte d’Ivoire 2023: Nigeria-Cameroun, Sénégal-Côte d’Ivoire…. Toutes les affiches des 8e de finale

Vues : 4

Les matchs de poules de la CAN Côte d’Ivoire 2023 ont livré leur verdict et on connait toutes les équipes ainsi que les affiches des 8e de finale. En effet, le mercredi 24 janvier, les derniers matchs ont eu lieu dans les groupes E et F. Devant servir à déterminer les dernières équipes qui participeront aux 8e de finale, ces rencontres soldées par des nuls (0-0 entre le Mali et la Namibie) et (0-0 entre la Tunisie et Afrique du Sud)dans la poule E et (0-0 entre la Rd Congo et la Tanzanie) et une victoire (1-0 pour le Maroc devant la Zambie) ont été suivies comme de lait sur le feu par le peuple ivoirien dont la qualification à cette étape en dépend. A l’arrivée, les Eléphants de la Côte d’Ivoire seront bien présents. Ils font partie des 16 équipes qui sont encore en lice pour cette compétition qui a déjà montré plusieurs surprises. Dans l’ensemble, il s’agit de Guinée Equatoriale, Cap-Vert, Sénégal, Angola, Mali,Maroc, Nigéria, Egypte, Cameroun, Burkina Faso, Afrique du Sud, Rd Congo, Namibie, Guinée Conakry, Mauritanie et Côte d’Ivoire.

En termes de surprise, on peut noter la qualification sans bavure du Cap-Vert et de la Guinée Equatoriale, qui étaient annoncés pourtant comme des outsiders par les analystes. Ces deux sélections avec chacune 7 points ont fini 1ère de leur poule respective. Et ceci, devant le Nigéria (2e) et la Côte d’Ivoire (meilleure 3e) dans la poule A et l’Egypte (2e) et le Ghana (3e mais éliminé) dans la poule B. Outre ces sélections, on a aussi la Mauritanie (3points et meilleure 3e) qui a arraché la qualification à l’Algérie qu’elle a battu 1-0 lors de la dernière journée. On peut également signaler les éliminations de la Tunisie (bon dernier de la poule E), du Ghana, et de la Zambie.

Pour ce qui est des 8esde finales, les amoureux du cuir rond auront droit à des affiches aux allures de finales telles que Nigéria-Cameroun, Sénégal-Côte d’Ivoire. Il y a d’autres matchs comme Angola-Nambie, Mali-Burkina Faso, Cap Vert-Mauritanie, Guniée Equatoriale-Guinée ou Maroc-Afrique du Sud qui sont également très prometteurs en termes de spectacles.

Voici le calendrier et les affiches des 8es de finale

Samedi 27 Janvier 2024

17h : Angola vs Namibie

20h : Nigeria vs Cameroun

Dimanche 28 Janvier 2024

17h:G.Équatoriale vs Guinée

20h : Egypte vs RD. Congo

Lundi 29 Janvier 2024

17h : Cap-Vert vs Mauritanie

20h : Sénégal vs Côte d’Ivoire

Mardi 30 Janvier 2024

17h : Mali vs Burkina Faso

20h : Maroc vs Afrique du Sud