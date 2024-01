Formation sur l’approche SME LOOP de la CCI-Bénin: Les Masters Coach nationaux visitent des Pme et prestataires

Vues : 3

En session de formation sur l’approche SME LOOP, les Masters coach nationaux ont effectué une descente au siège d’une entreprise de promotion du Made in Bénin et ensuite dans un cabinet de coaching entrepreneurial. C’était dans la soirée du mercredi 24 janvier 2024.

Après des heures de formation sur l’approche SME LOOP, implémentée par la CCI-Bénin, les participants sont allés sur le terrain pour s’imprégner des résultats de l’initiative SME Business Loop dont a bénéficié plusieurs entrepreneurs. A Godomey, ils ont admiré les progrès de l’entreprise Wangnigni 229 en charge de la promotion et distribution des produits et services Made in Bénin. Au cours des échanges, le promoteur de l’entreprise a dressé son parcours, ses expériences et a prodigué quelques conseils à ses hôtes. « Avant j’étais un vendeur de carte SIM ambulant. Mais j’ai pris mon destin en main, et j’ai commencé par suivre des formations. L’argent ne doit pas être une priorité pour les entrepreneurs, mais plutôt la formation », a-t-il conseillé. Après avoir fait la présentation de son entreprise, il a dévoilé à ses hôtes, ses perspectives pour 2024. Des questions et réponses ont meublé les échanges dans une parfaite convivialité.Après Godomey, cap a été mis sur Calavi-Kpota toujours dans la commune d’Abomey-Calavi. Là, les Masters coach nationaux ont échangé avec le promoteur de l’entreprise ‘’Entrepreneur pour entrepreneur’’, Géoffroy Mélé. Cette entreprise, s’assure du coaching intermédiaire, de l’accompagnement et de la formation des entrepreneurs. Ayant parcouru 7 classes de 25 PME au cours de sa carrière, le Master coach, Géoffroy Mélé a partagé ses expériences avec ses visiteurs. Les Masters coach nationaux ont saisi l’occasion pour lui adresser des préoccupations approfondies sur l’approche SME LOOP, ce qu’il faut pour l’améliorer au bénéfice des entrepreneurs. Au terme de leur visite, les participants ont salué l’initiative et ont exprimé leurs reconnaissances. « Nous avons beaucoup appris et il y a eu tellement de partage d’expérience. Honnêtement j’ai énormément appris de notre sortie d’aujourd’hui et je remercie les initiateurs», a confié Soumaya Gnon, une participante venue du Mali. Pour le Kosigan Koudannou, du Togo, l’accompagnement des entreprises est primordial pour un développement de l’écosystème entrepreneurial. « Le développement des produits entrepreneurials ne peut que se faire par des entreprises gérées par des entrepreneurs. Mais si cet entrepreneur n’a pas des valeurs ou des potentiels personnels, cela ne peut pas marcher quel que soit les ressources financières qu’on met à sa disposition. Donc, c’est une nécessité l’accompagnement et l’approche SME LOOP reste assez pertinent dans sa démarche », a-t-il fait savoir.

Il faut noter que l’approche SME Business Loop vise à renforcer les compétences entrepreneuriales des PME existantes et à favoriser la création d’emploi, l’accroissement des revenues et le bien-être de la population.