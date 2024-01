Suite au décès du célèbre journaliste: Jérôme Carlos inhumé à Porto-Novo après des hommages mérités

Vues : 3

Décédé le 15 janvier dernier dans sa 80e année, Jérôme Carlos a été conduit à sadernière demeure, le jeudi 25 janvier 2024, au cimetière municipal de Porto-Novo. Mais avant, une cérémonie d’hommage a été organisée, la veille, à l’Ecole normale supérieure à Porto-Novo. Journalistes, écrivains, hommes de science, enseignants, personnalités politico-administratives, anciens élèves de l’ex-Lycée Victor Ballot et du Lycée Béhanzin et autres acteurs étaient présents pour célébrer à titre posthume, feu Jérôme Carlos pour tout ces œuvres en faveur du Bénin et de l’Afrique. Tous les intervenants ont été unanimes sur les qualités exceptionnelles de l’illustre disparu. Pour la présidente de l’Upmb, ZakiathLatoundji, l’heure ne doit pas être aux pleurs mais plutôt doit être à la célébration de ce grand homme, un héros, une icône de la presse béninoise. Selon elle, la réputation de feu Jérôme Carlos va au-delà des frontières nationales. « Nous n’avons point besoin de jeter un regard dans le rétroviseur, car le parcours du doyen Jérôme Carlos est bien connu. Sa contribution est immense et exceptionnelle dans le secteur des médias auquel il appartient. Le doyen laisse ainsi une empreinte indélébile », a témoigné la présidente de l’Upmb, au nom de tous les acteurs des médias du Bénin. Au-delà de ses compétences professionnelles, Jérôme Carlos a été un homme chaleureux, très sympathique, gentil, humaniste, généreux d’esprit avec un sens d’humour et une pensée positive, rappelle la présidente de l’Upmb. Soulé Issiaka, journaliste et promoteur de radio et les représentants des Réseaux des anciens étudiants catholiques du Bénin, a, lui, salué surtout la franchise qui caractérisait Jérôme Carlos. Il regrette aussi le décès de l’homme qui est parti presque sur la pointe des pieds. Une disparition que continue de pleurer l’ex-sous-directeur général de l’Unesco, NouréiniTidjaniSerpos. Il n’a pu retenir ses larmes quand il partageait avec l’assistance les derniers échanges qu’il a eus au téléphone, avec Jérôme Carlos le jour de sa mort.

Selon NouréiniTidjaniSerpos, ce 15 janvier, son jour d’anniversaire, Jérôme Carlos s’en était rappelé et l’a même appelé pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. NouréiniTidjaniSerpos dit en avoir saisi l’occasion pour convenir d’un rendez-vous avec lui afin de lui présenter les derniers matériels qu’il a acquis pour sa radio à Porto-Novo. NouréïniTidjaniSerpos dit avoir été surpris et ébahi de la nouvelle de la mort de Jérôme Carlos aux environs de 15h, ce même 15 janvier. Il a plaidé pour que l’Etat béninois puisse faire quelque chose pour immortaliser Jérôme Carlos qui a tout donné au Bénin et à l’Afrique. Hervé Carlos, fils aîné de l’illustre disparu, Praxède Boya, présidente directrice générale de radio Capp Fm, et Carel Roger Carlos, représentant la famille Carlos, de Souza et alliés, ont remercié les uns et les autres pour leur forte mobilisation en signe de leur forte admiration à Jérôme Carlos. «Pas de place pour l’échec dans la vie de Jérôme », a témoigné Praxède Boya. Hervé Carlos témoigne que l’illustre disparu était un père très affectueux, très aimant et qui mettait un point d’honneur au resserrement des liens familiaux. « Célébrer donc la mémoire de l’illustre disparu devrait faire de nous aujourd’hui, les légataires du riche patrimoine de valeurs et de compétences qu’il nous laisse et qu’il nous revient de pérenniser pour faire du Bénin sa terre natale, un creuset d’excellence », a exhorté Hervé Carlos.