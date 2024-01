Jeux africains: L’Obama beach d’Accra accueille les qualificatifs seniors de la Zone 3 Beach volley

Vues : 5

Les paires béninoises déjà sur place à Accra

Les sélections nationales seniors hommes et dames des 8 pays constituant la Zone 3 du beach volley se donnent rendez-vous du 19 au 21 janvier 2024 prochain à Accra pour les éliminatoires des jeux africains. Il s’agit des sélections de la Côte d’Ivoire, du Togo, du Ghana, du Bénin, du Nigéria, du Burkina Faso, du Niger et du Libéria. Elles vont s’affronter pour désigner les deux de chaque genre qui représenteront la zone 3 aux Jeux qui auront lieu du 8 au 23 mars prochain toujours au Ghana. Et dans cadre, les équipes béninoises qui séjournent à Accra depuis le lundi 15 janvier dernier, y ont tenu un stage avec les sélections du Ghana. La délégation Béninoise est composée de la paire féminine (Kora Djamila et Kouagou Evelyne), la paire masculine (TOHOUEGNON Tobby et BAPARAPE Hamid) et de l’entraîneur national TABE Jawal.