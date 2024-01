Perspectives anthropologiques à la réponse au Covid-19 en Afrique: La SoBeSA tient un séminaire sur la problématique à l’Uac

Vues : 10



Face à la complexité des épidémies émergentes en Afrique, les responsables de la Société Béninoise de Sociologie et d’Anthropologie (SoBeSA) ont initié un séminaire de formation le jeudi 18 janvier 2024 sur le campus d’Abomey-Calavi. L’activité a réuni des étudiants en master et des chercheurs en sciences sociales.





Ce que vous devriez savoir : « Epidémies émergentes : Perspectives anthropologiques sur la préparation et la réponse au Covid-19 en Afrique ». C’est le thème de ce séminaire de la Société Béninoise de Sociologie et d’Anthropologie (SoBeSA). Conformément à la vision de la nouvelle équipe de cette société savante de mettre un accent particulier sur la formation, ce séminaire animé par le Professeur Helle Samuelsen a insisté sur comment allier la théorie et l’empirique. Professeur d’anthropologie à l’Université de Copenhague au Danemark, elle a entretenu plus d’une trentaine de participants sur les épidémies émergentes dont la covid-19, Ebola etc. En effet, face à la progression exponentielle des cas de la covid-19 à l’échelle internationale, de nombreux pays ont suivi l’exemple de la Chine en prenant des mesures drastiques pouvant insister à la réglementation à savoir : la fermeture des frontières, des établissements scolaires, le confinement, suspension des compétitions sportives. Plusieurs facteurs étaient en jeu : les questions liées aux infox, aux vaccins, à l’inhumation des personnes décédées de cette pandémie. Dans ce contexte complexe, les sciences sociales, selon le président de la SoBeSA, Professeur Roch Houngnihin, peuvent aider à comprendre cette situation.



Que retenir de la communication : Pour aider les étudiants à mieux cerner la question, le Professeur Helle Samuelsen s’est appuyé sur une recherche faite au Burkina-Faso à l’avènement de la pandémie de la covid-19. De l’exposé de sa présentation, il est à retenir que la pandémie de covid-19 a eu d’impacts sur la relation entre le gouvernement et les populations, qui est lié à un manque de confiance. Alors que le gouvernement burkinabè a implanté un plan de réponse face à cette pandémie, certaines populations ont estimé que la pandémie de la covid est une maladie des élites. Elles s’inquiètent des restrictions pendant qu’elles ne sont pas malades et dénoncent le gouvernement qu’elles soupçonnent de mener les mêmes stratégies de lutte comme d’autres pays. Face à cette situation, le gouvernement a abandonné ses mesures.

Selon la recherche, le système de santé est très fragile au Burkina-Faso, le pays a seulement 5 docteurs pour 100.000 personnes, pas d’équipements adéquats pour diagnostiquer les pandémies. Le Professeur Helle Samuelsen invite à changer les manières de faire avec les épidémies futures. « Il faut que les mesures tiennent compte de la réalité des pays », a-t-elle suggéré. La recherche a analysé des questions autour desquelles elle a échangé avec les étudiants à savoir : « comment parvenir à détecter de façon précoce cette épidémie dans un système de santé faible ? Comment impliquer la communauté locale, la société civile et les agents de santé ? Comment préparer la lutte de quelque chose qu’on ne connait pas ?



Entre les lignes : Satisfait des échanges, le Secrétaire à la formation de la SoBeSA, le Professeur Pascal Dakpo a félicité les participants pour leur attention à la communication. Il en a profité pour prendre des engagements à poursuivre ces initiatives. Notons que le Professeur Helle Samuelsen est spécialiste en anthropologie médicale. Elle a eu son doctorat au Burkina-Faso où elle travaille depuis plusieurs années sur des projets.