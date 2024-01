Phase finale CAN 2023: Des confirmations, des surprises… le point des premiers matchs de poule

Vues : 6

Démarrée le samedi 13 janvier dernier, la coupe d’Afrique des nations se poursuit en Côte d’ivoire. Elle va aborder les matchs de la 2e journée de la phase des poules. Mais avant, que retenir des premiers matchs déjà disputés ?

Lamine Camara, double buteur face à la Gambie, célèbre son deuxième but avec ses coéquipiers

Toutes les équipes engagées pour le compte de la phase finale de la CAN Côte d’Ivoire 2023 ont déjà fait leur entrée en lice. A travers ces rencontres, les fans du football africain prennent du plaisir pour ceux dont les équipes réalisent les meilleures performances.

Des favoris en territoire conquis : C’est le cas avec les fans des Eléphants de la Côte d’Ivoire, des Lions de la Teranga, des Requins Bleus du Cap vert, des Etalons du Burkina Faso, des Aigles du Mali, les Lions de l’Atlas du Maroc et bien entendu des Braves warriors de la Namibie qui ont déjà savouré une victoire dans cette compétition. En effet, les Eléphants, pour leur entrée en lice se sont imposés par le score de 2 buts à 0 devant les Djurtus de la Guinée Bissau. Ceci, suite à une bonne maitrise du jeu montré par les joueurs. Il y en est de même pour les champions d’Afrique en titre (Sénégal) qui, facilement, ont battu leurs voisins gambiens sur le score sans appel de 3-0. Les Sénégalais n’ayant pas tremblé ont rapidement ouvert le score dès la 4e minute dans un match qu’ils ont contrôlé à leur façon. Les Etalons du Burkina Faso et les Aigles du Mali, réguliers au second tour, ont aussi dicté leur loi à leurs adversaires. Les Etalons se sont offerts les Mourabitounes de la Mauritanie (1-0) tandis que les Aigles ont redressé les Bafana Bafana de l’Afrique du Sud par 2-0. Les Lions de l’Atlas ne se sont pas laissés prendre au piège des Taifa stars de la Tanzanie. Bien organisés, les demi-finalistes du mondial 2022 ont dominé les Tanzaniens dans tous les domaines et leur ont flanqué 3 contre rien.

La Namibie dans l’histoire, le Cap vert encore plus : Cette édition de la CAN n’a pas attendu les derniers matchs pour dévoiler ses surprises. Alors que la première victoire de la Côte d’Ivoire laissait croire à plus d’un que les habitués ne feront pas de cadeau à leurs adversaires moins huppés, c’est tout le contraire qu’il y a eu lors des matchs Ghana-Cap Vert et Tunisie-Namibie. Les Blacks Stars ont été surpris 2-1 par les Requins Bleus qui entrent encore plus dans l’histoire de la CAN. Quant aux Braves warriors, c’est par un score de 1-0 qu’ils ont envoyé les Aigles de Carthage revisiter leur cours de football.

Nigéria, Egypte et Cameroun maitrisés… : Ces 3 anciens champions n’ont mieux fait que de partager les points avec leurs adversaires. Les Supers Eagles du Nigéria ont bavé. Accrochés par le Nzalang Nacional de la Guinée Equatoriale, ils ont fini le match par un score nul (1-1). Même score pour les Lions Indomptables du Cameroun qui n’ont pas pu aggraver la marque après avoir rétabli la parité lors de la 2e mi-temps de leur match qui les a opposés au Syli national de la Guinée. Dominateurs et ayant ouvert en premier le score, les Pharaons d’Egypte ont dû se remettre à un penalty de Mohamed Sallah pour accrocher un point au terme de leur face à face avec les Mambas du Mozambique. Les deux formations se sont quittées sur le score de 2 buts partout.

Tous les résultats des matchs joués

Côte d’Ivoire-Guinée Bissau 2-0

Nigéria-Guinée Équatoriale 1-1

Egypte-Mozambique 2-2

Ghana-Cap Vert 1-2

Sénégal-Gambie 3-0

Cameroun-Guinée 1-1

Algérie-Angola 1-1

Burkina Faso-Mauritanie 1-0

Tunisie-Namibie 0-1

Mali-Afrique du Sud 2-0

Maroc-Tanzanie 3-0

RD Congo-Zambie

Les matchs à venir

18 Janvier 2024

15H00 : Guinée Equatoriale-Guinée Bissau

18H00 : Côte d’Ivoire-Nigéria

21H00 : Egypte-Ghana

19 Janvier 2024

15H00 : Cap Vert-Mozambique

18H00 : Sénégal-Cameroun

21H00 : Guinée-Gambie

20 Janvier 2024

15H00 : Algérie-Burkina Faso

18H00 : Mauritanie-Angola

21H00 : Tunisie-Mali

21 Janvier 2024

15H00 : Maroc-RD Congo

18H00 : Zambie-Tanzanie

22 Janvier 2024

18H00 : Guinée Équatoriale-Côte d’Ivoire

18H00 : Guinée Bissau-Nigéria

21H00 : Mozambique-Ghana

21H00 : Cap Vert-Egypte

23 Janvier 2024

18H00 : Guinée-Sénégal

18H00 : Gambie-Cameroun

21H00 : Angola-Burkina Faso

21H00 : Mauritanie-Algérie

24 Janvier 2024

18H00 : Afrique du Sud-Tunisie

18H00 : Namibie-Mali

21H00 : Tanzanie-RD Congo

21H00 : Zambie-Maroc