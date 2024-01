Intronisés dans le Lions Club Porto-Novo New deal : Gastel Datinnon et Idriss Dara s’engagent pour le service

Vues : 19

Les deux jeunes leaders altruistes intronisés entourés de leurs parrains

Gastel Datinnon et Idriss Dara sont intronisés dans le Lions club international ce samedi 30 décembre 2023 à l’hôtel la Capital de Porto-Novo. C’est la présidente du Lions Club zone 14, Chimène ADET qui a présidé le cérémonial d’intronisation. Elle était entourée pour la circonstance d’autres officiels de Lions Club international. « Je vous rassure que ces deux amis que je viens d’introniser ont le sens du service parce que le Lions Club est un club de service. Là où il y a un besoin, il y a toujours la présence d’un lion. » a-t-elle rassuré pour avoir pris le soin de requérir les témoignages des parrains, du formateur et de l’assistance avant la prestation de serment des deux impétrants.

Au regard de cette assurance qui se dégage des différents témoignages et des questions qui leurs ont été posées, madame Chimène ADET est convaincue d’avoir intronisé deux jeunes leaders altruistes qui ont le sens du service : « Je suis contente pour cette activité que j’ai présidée. Je suis sûre que ce qui est fait aujourd’hui, en se référant à leur engagement prêté et les questions que je leur ai posées, qu’ils feront un bon parcours dans Porto-Novo New deal et ils vont nous amener aussi des leaders comme eux. » a-t- elle confié.

Photo de famille à la fin du cérémonial

« La cérémonie de ce jour, c’est le résultat de près de 6 mois d’effort de l’ensemble du club et principalement du responsable effectif que je suis. Je suis heureux de cet aboutissement de qualité qui a permis l’intronisation de deux amis. » S’est réjoui Mohamed PHILIPPE, Directeur des effectifs du Lions Club Porto-Novo New deal et parrain du lion Gastel Datinnon. Le processus est long et exige sacrifice et investissement, cependant le Directeur des effectifs est satisfait et ses attentes sont comblées : « Nous cherchons des membres de qualité et ce matin je crois que les deux amis qui ont été intronisés sont des membres qui donnent envie d’être Lion. Et c’est ce que nous souhaitons lorsque nous allons à la recherche de nouveaux membres. Trouver des membres enthousiastes, des membres volontaires, des membres décidés à faire grandir la famille Lion. » a-t-il ajouté.

Engagement et service

Photo de famille au centre Don Bosco de Tokpota

Les deux jeunes Lions ont adressé des remerciements à Dieu, à leurs parrains, aux invités et à tous les officiels qui ont bien voulu rehausser le cérémonial par leur présence. « Nos parrains ont été d’un soutien indéfectible pour nous durant notre carrière d’impétrants. Ils nous ont suivi, ils nous orienté, ils nous ont coaché » a souligné Idriss Dara en guise de remerciement. Ils n’ont pas manqué de s’engager : « Nous promettons de par notre engagement à être des meilleurs lions et à servir notre communauté partout où besoin sera. » ont-ils promis.

Le service a justement conduit la forte délégation de lions à mettre le cap sur le centre don bosco à Tokpota, dans l’après-midi de la même journée. Après les civilités, le Lions Club Porto-Novo New deal a sensibilisé et prodigué des conseils aux orphelins et enfants vulnérables du centre. Dans une brève mise en scène, le Lion Gastel Datinnon a exhorté les enfants à être réceptifs et obéissants aux enseignements des responsables du centre. L’équipe de Lions Club a offert un repas chaud et recueilli les doléances du centre avant de prendre congé des enfants.

Fidèle KENOU