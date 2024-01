CHAMPIONNAT NATIONAL 2023 EN GYMNASTIQUE PARKOUR: La fédération toujours fidèle à ses engagements

Vues : 7



A défaut d’espace pour assurer la tenue des championnats en gymnastique rythmique et artistique, la fédération béninoise de la discipline que préside Léonide Isidore Gbaguidi a tout de même organisé son championnat au profit des gymnastes du Parkour. C’était le vendredi 29 décembre 2023, sur l’esplanade externe du stade de l’Amitié GMK de Kouhounou. A ce rendez-vous, la dizaine de partancipantes a fait la compétition dans l’épreuve Speed Run. Pendant ce temps la douzaine de participants étaient en compétition dans le Speed Run et le Free Style. Et au terme, Amdivie Kouhounha, Marc-Aurel Gnangni et Kévin Hounsou ont remporté chacune des épreuves. Première lors des qualifications pour la finale, Amdivie Kouhounha avec une performance de 23sec72 a surplanté Hervéola Kèkè (25sec81) et Faustine Kounnou (30sec23). «Je suis heureuse de remporter cette compétition. Mon souhait, c’est de tout mettre en œuvre pour exceller dans cette discipline», a informé la championne. Pour sa part, Marc-Aurel en Speed Run Homme a écrasé la concurrence avec un temps record de 15sec40. Ce à quoi il dit ne peut s’en revenir. «Je ne m’imaginais pas fait cette performance. C’est juste incroyable. J’ai travaillé et je crois que c’est ça qui a payé. Il ne me reste qu’à poursuivre sur la lancée. Le tout nouveau champion a salué ses concurrents qui l’ont poussé à travers les remarquables temps aussi. Il s’agit de Luthin Aguégué (17sec34) médaillé d’argent et Carlos Béhanzin (17sec81) médaillé de bronze.

En Free Style, Kévin Hounsou, avec une note de 20,25 a pris le meilleur devant Luthin Aguégué (2e avec. 17,25) et Modeste Tankpinou (3e avec 16,75).

Le président Léonide Isidore Gbaguidi s’est réjoui de la tenue du championnat et a souligné qu’il y a de l’avenir pour la pratique de cette discipline Parkour pour les pratiquants et pratiquantes du pays.

Anselme HOUENOUKPO