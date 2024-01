2e édition du Tournoi non violence de football à Djougou: Le parrain Ali Yaro prouve encore son engagement pour la promotion de la paix

Vues : 12

Les férus du cuir rond de Djougou et ses environs ont passé un après-midi joie et de fête, le samedi 30 décembre 2023 au stade Atchoukouma. C’est lors de la finale du tournoi non violence qu’à parrainé Ali Sourakatou Yaro pour la promotion de la paix dans cette localité à travers le football. Plusieurs personnalités dont l’honorable Dr Gomina Malick, le Premier adjoint au Maire, des conseils communaux et du directeur départemental des sports étaient également présents à ce rendez-vous au bout duquel Tohon Béri Fc a dominé Wadata Fc par le score de 3-0.

En effet lancée le 02 novembre 2023 et gérée de mains de maître par Nazif Adekambi, conseiller communal et chargé des affaires sportives, cette 2è édition du Tournoi non violence a réuni 16 clubs issus des 3 arrondissements périphériques. Ces 16 clubs ont été répartis en 4 groupes de 4. A l’issue de la phase de groupe, les 2 premiers sont qualifiés pour les quarts de finale. Ce qui leur a donné le droit de disputer une place dans le carré d’as. Au finish c’est le 3ème arrondissement plus précisément le quartier Batoulou qui a réussi à placer ses deux clubs en finale notamment Wadata Fc et Tohon Béri.

Pour cette finale minutieusement préparée par le comité d’organisation, la première partie a été très serrée avec des assauts de part et d’autre. Mais au retour des vestiaires trouve Tohon Béri assomme son adversaire en ouvrant le score par Chamsou qui va doubler la mise après l’heure de jeu. Dans le dernier quart d’heure Gnonra Salifou va porter l’estocade en marquant le 3e but confirmant la suprématie de Tohon Béri.

Très engagé pour la promotion de la non violence sur les stades, Ali Yaro, parrain de plusieurs tournois dont le Tournoi Fair-Play à Ouèdo, a arrosé tous les clubs participants à cette édition du Tournoi non violence de nombreux lots. Ainsi, à la fin chaque équipe participante a eu droit à un jeu de maillot et de ballon. Les deux finalistes ont reçu 2 jeux de maillot, un trophée pour le champion et des médailles. Le Président du comité d’organisation dudit tournoi, le conseiller Nazif Adékambi s’est réjouie d’avoir gagné le pari de l’organisation dans la discipline et le fair-play. Il a remercié le parrain pour tout ce qu’il fait pour le rayonnement du sport dans la commune de Djougou et l’a invité à ne pas s’arrêter en si bon chemin. Pour sa part, Ali Yaro a confié qu’il reste engager à accompagner les actions visant à promouvoir le fair-play, la paix dans tous les stades.

Anselme HOUENOUKPO