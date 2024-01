Sport d’entretien et tourisme: Bien-être club d’Abomey Calavi fait découvrir la dépression de Tori à ses membres

Vues : 50

Dans le cadre de ses activités annuelles, le Bien-être Club d’Abomey-Calavi, en collaboration avec la Ligue Atlantique du Sport pour Tous et le soutien de la Mairie de Tori-Bossito a organisé la 2e édition de la «Découverte des dépressions de Avamè à la marche». C’était le dimanche 31 décembre 2023. Pour cette activité sportive et en même temps touristique, les participants ont marché sur une distance de 14km. Ayant pris le départ de la Mairie de Tori Bossito, ils ont traversé la dépression de Avamè avant de remettre le cap sur la Mairie de Tori Bossito. Soit un aller retour qui a permis aux marcheurs de brûler quelques kilocalories et des substances inutiles pour leur organisme.

Présent à cette activité, le représentant du Ministre des sports, le directeur des sports et de la formation sportive (Dsfs), Okry Nonvignon, s’est réjoui de cette organisation qui a connu l’implication des autorités politico-administratives notamment le Maire de la Commune Tori-Bossito, en personne, et un grand nombre des membres du Conseil communal. «Nous avons vu un engagement et une grande mobilisation autour de cette activité ici à Tori-Bossito avec beaucoup d’enthousiasme. C’est une activité qui mobilise les personnes de tout âge, toutes conditions sociales de diverses origines, qui veulent agir sur le bien-être des populations et qui, pour le ministère des Sports représente une solution efficace et durable contre les problèmes de santé publique», a d’abord fait savoir le représentant du ministre des sports qui ajoute «nous pensons que le ministère des Sports ne s’est pas trompé en s’impliquant dans l’organisation du secteur du sport pour tous, notamment la structuration, la mise en place d’une Fédération, la création des clubs du sport d’entretien qui de façon systématique regroupe les populations qui s’adonnent assez régulièrement à des activités de randonnées et de marche du sport d’entretien». Pour sa part, Romain Capo-Chichi, président de Bien-être Club d’Abomey Calavi a indiqué que cette édition de la “Découverte des dépressions d’Avamè” a permis de découvrir non seulement la dépression, mais aussi de finir l’année 2023 en beauté. «Merci aux policiers, aux sapeurs-pompiers, et à tous ceux qui nous ont encadrés pour être ici. Je vous dis bonne année et à l’année prochaine», a-t-il déclaré. L’une des participantes, Awaou Issifou Mamadou, a salué l’initiative.

«Tout s’est très bien passé. Et mon corps vit bien là où je suis actuellement. C’est une grâce», a-t-elle lancé. Invité du comité d’organisation, Me Brice Houssou a souligné que «le sport est la santé. Et pratiquer le sport, c’est se donner les ressources de se maintenir en forme et en bonne santé pour pouvoir éradiquer les maladies mais aussi prévenir les maladies». «Lorsqu’on a travaillé toute une année, lorsqu’on a aussi mangé, lorsqu’on s’est donné du plaisir, lorsqu’on a emmagasiné beaucoup de choses qui ne sont pas utiles pour l’organisme, il est bon de le faire régulièrement», a-t-il recommandé tout en insistant que faire le sport surtout en fin d’année permet d’éliminer beaucoup de déchets et entreprendre la nouvelle année dans une très bonne santé».

Anselme HOUENOUKPO