3e édition du Championnat national de Force Athlétique (powerlifting): Une nouvelle étape de franchie pour Kassim Sonhoin et son comité exécutif

Les nouveaux champions du Bénin de la discipline Force athlétique dénommée powerlifting sont connus. En effet, regroupés à la maison de la culture de Ouidah, lieu choisi par les membres du bureau exécutif de la fédération béninoise de Force Athlétique (powerlifting), les 25 athlètes inscrits pour le compte du championnat national (3e édition ) ont rivalisé d’ardeur le dimanche 3 décembre 2023.

La compétition s’est déroulée sous les ordres du Président Kassim Sonhoin, grand technicien de la discipline et de son organisateur général. Ceci, dans des conditions optimales avec des ovations du public qui a découvert le temps d’une soirée la puissance de ces athlètes particuliers.

Au terme de la compétition et des challenges âprement disputés devant un public pour la circonstance surchauffé . Les meilleurs ont triomphé . Dans la première catégorie qui concerne les athlètes qui pèsent entre 66 et 73 kg, la médaille d’or est décrochée par Bello Mohamed, Akile Amour est deuxième et Attingame Pablo est troisième. Dans la deuxième catégorie, c’est kouke Etienne qui est premier suivi de Mounirou Ola et Bihoueme Antoine. Chez les lourds Adidohoun Bruno est médaillé d’or, Tosso Nathanel est deuxième et Fanouvi August est troisième. Pour finir Bello Mohamed est super champion en décrochant l’or devant kouke Etienne et Adidohoun Bruno. La remise des médailles aux meilleurs athlètes a mis fin à la saison .

Le Président Kassim Sonhoin a saisi l’occasion pour féliciter les autorités sportives en occurrence le ministre des sports et le président du comité national olympique et sportif. Il n’a pas manqué de rappeler le soutien indéfectible et inconditionnel des mésaines et sponsors comme Monsieur Tamou Soulé Président Directeur général de la société Inchallah et fils qui ne ménage aucun effort pour accompagner la discipline depuis le début de l’aventure. Le président Kassim Sonhoin va pour finir réitérer son ambition recycler les officiels techniques, les coaches et toutes les personnes qui oeuvrent pour la promotion de la discipline. Il faut rappeler que le Président Kassim fait partie de la crème des crèmes des techniciens de la discipline en Afrique .

Anselme HOUENOUKPO