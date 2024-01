Rencontre des présidents des institutions: La question de la révision de la constitution évoquée

Vues : 61

Sous la conduite du ministre de la justice et de la législation, les présidents des institutions ont tenu une rencontre de travail le mardi 26 décembre 2023 à Cotonou. A l’occasion de ces échanges, selon les informations de Crystal News, le sujet d’une nouvelle révision de la constitution a été évoqué. « Nous qui sommes ici, nous représentons la nation toute entière. C’est l’institution de la république, et nous sommes comme une assemblée constituante », a laissé entendre le président de l’Assemblée Nationale, Louis Vlavonou, présent à la rencontre. A l’en croire, ce qui se discute à cette rencontre, est au-delà de leurs pauvres personnes. « C’est la refonte totale, c’est tout le système qui est en jeu », a-t-il fait savoir. Il faut dire que ce n’est pas pour la première fois que cette révision a été évoquée après celle intervenue en 2019. Le 13 avril 2023, le président Louis Vlavonou avait, dans son discours d’investiture à la tête de l’Assemblée nationale, souhaité cette révision. Les retouches, faisait-il remarquer, ne devraient pas toucher « l’option républicaine et démocratique et la limitation à 02 du nombre de mandats du président de la République ».