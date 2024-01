Politique nationale: Paul Hounkpè pointe du doigt une ”rivalité suicidaire” pour le Bénin

Vues : 121

Dans son message de présentation de vœux, le Secrétaire Exécutif National de la FCBE, Paul Hounkpè a invité ses militants à s’armer davantage pour l’ancrage des idéaux de leur parti sur l’ensemble du territoire afin de sortir le Bénin ”de la rivalité suicidaire” dont ils ont connaissance. Au nom des membres du Bureau Politique et de tous les autres responsables du parti, il les a félicités pour leur « extraordinaire capacité de résilience et surtout pour leur fidélité et leur loyauté envers leur parti ». Il a aussi évoqué les raisons pour lesquelles le parti n’a pas pu lever des sièges à l’Assemblée nationale. Lesquelles son notamment liées aux moyens financiers. Voici ci-dessous l’inégalité de son message :

Béninoises et Béninois,

Mes chers compatriotes,

A l’orée de cette nouvelle année, je voudrais avant tout, m’adresser aux militantes, militants et sympathisants du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), les féliciter pour leur extraordinaire capacité de résilience, leur courage, leur détermination et surtout pour leur fidélité et leur loyauté envers leur parti. L’année 2023 qui vient de s’achever a été pour nous des plus difficiles. Malgré notre foi, notre combativité, nous n’avons pas pu lever des sièges à l’Assemblée nationale et ceci pour plusieurs raisons notamment celles liées aux moyens financiers.

Militantes, militants et sympathisants du parti FCBE, mes chers camarades,

En dépit de tous nos déboires, vous êtes restés déterminés et inébranlés. Au nom des membres du Bureau Politique et de tous les autres responsables du parti, soyez en remerciés. On dit souvent que les échecs ne sont que des victoires reportées. Je voudrais donc vous inviter à vous armer davantage pour relever les défis qui s’annoncent. Ceci passera par l’ancrage des idéaux de notre parti partout sur l’étendue du territoire national afin de sortir notre pays de la rivalité suicidaire dont vous avez parfaitement connaissance.

J’ai une sincère pensée à l’endroit de notre sœur Reckya Madougou, du professeur Joël Aïvo, de tous les jeunes incarcérés dans le cadre des présidentielles de 2021 et à l’endroit de tous les exilés.

J’ai également une pieuse pensée à l’endroit de tous nos compatriotes décédés durant l’année 2023 pour diverses causes. Puisse Dieu leur accorder le repos éternel.

2026, c’est notre année. Nous avons l’impérieux devoir de réconcilier les filles et fils du Bénin, de préserver et de promouvoir la paix, et d’œuvrer pour la stabilité dans notre pays. Je sais que la tâche ne sera pas facile mais je puis vous dire qu’ensemble nous y arriverons pour le bonheur de tous nos compatriotes qu’ils soient au pays ou ailleurs. Je sais compter sur vous. Je reste confiant qu’avec vous, il est possible de soulever ensemble des montagnes.

C’est donc plein d’espoirs que je vous formule à vous, à vos familles respectives et à tout le peuple béninois, mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année.

Plaise à Dieu que cette année nous épargne de toutes les difficultés connues et vécues, qu’elle nous apporte le bonheur, la joie, la sécurité, la bonne santé et surtout, j’insiste, la compassion de nos dirigeants.

A toutes les Béninoises et à tous les Béninois où que vous puissiez être en ce moment, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2024.

Paul HOUNKPÈ

Secrétaire Exécutif National / FCBE