Déclaration de Boni Yayi, président du parti Les Démocrates: « Il n’aura jamais ni un 3è mandat ni un 3è mandat déguisé au Bénin »

A deux ans de la fin du deuxième quinquennat du président Patrice Talon, des inquiétudes planent sur sa probable candidature en 2026, afin briguer un troisième mandat. Même si le Chef de l’Etat en a donné l’assurance lui-même qu’il est à son dernier mandat, le développement de l’actualité ces derniers jours, a enflé la polémique sur une prétendue révision de la constitution en cours. Aussi, dans son entretien télévisé du 23 décembre dernier, Patrice Talon a affirmé qu’il ne sera pas inactif dans le processus électoral de 2026. Face à cela, Boni Yayi a saisi l’occasion de son adresse du nouvel an pour appeler le peuple à exercer ses prérogatives électorales pour faire barrage à cela. « Je voudrais m’adresser à vous ce premier jour du nouvel an 2024 avec considération, respect et beaucoup d’amour pour vous présenter mes vœux. Dans cette perspectives, l’année 2024 sera l’année de la restauration de chacun et chacune de nous, de nos familles, de notre équipe et de l nation béninoise. Nous devrons, tel l’aigle, déployer nos ailes et aller de l’avant en termes de paix, de développement, de dialogue, de concorde nationale et d’un meilleur vivre ensemble », a adressé le président du parti Les Démocrates. Pour Boni Yayi, il revient au peuple souverain d’exercer désormais ses prérogatives électorales pour la préservation de la paix. C’est l’occasion, à l’en croire, de déclarer « solennellement à la face du monde et de l’opinion nationale, au nom de notre peuple et de notre Dieu, qu’il n’aura jamais ni un troisième mandat ni un troisième mandat déguisé au Bénin ». Dans son message, l’ex-chef d’Etat déplore les conditions difficiles dans lesquelles se trouvent la jeunesse et les producteurs agricoles ; Ces dernier, a-t-il constaté, semblent céder « à la facilité en cherchant à survivre vaille que vaille par leurs propres moyens ». Il dit avoir une pensée affectueuse envers ses compatriotes qui sont privés de liberté dans les prisons en particulier Reckya Madougou, Joël Aïvo et autres.

Alban TCHALLA