Promotion des échanges culturels entre le Japon et le Bénin: La 7ème ‘’Coupe de l’Ambassade du Japon’’ tenue à Cotonou

Les autorités au lancement officiel de la cérémonie

L’Ambassade du Japon au Bénin a organisé, le mercredi 27 décembre 2023, la 7ème compétition de Judo dénommée « La Coupe de l’Ambassade du Japon 2023 ». C’était en collaboration avec la fédération béninoise de judo et la société Cfao Motors Bénin. Cette compétition a connu la participation d’une centaine de judokas repartis dans les catégories hommes et dames, cadets, juniors et seniors provenant de tous les départements du Bénin. En effet, l’Ambassade du Japon au Bénin s’est donnée, comme ambition de créer un espace de brassage et de partage des valeurs culturelles à travers l’organisation de cette compétition de Judo au Bénin. La compétition a connu la participation de Motonobu Ichijo, Chargé d’Affaires a.i. de l’Ambassade du Japon au Bénin, de Bonaventure Coffi Codjia, Directeur des Sports d’Elite, Représentant du ministre des Sports, N’neza Megamo, représentante de la CFAO Motors Bénin, Anicet Glitho, président de la Fédération Béninoise de Judo, et d’un grand nombre de judokas. Lors de la cérémonie, le Chargé d’Affaires a.i. de l’Ambassade du Japon, Motonobu Ichijo a souhaité vivement que cette manifestation sportive puisse être une belle occasion de mieux comprendre l’art martial japonais et, à travers cette discipline, le Japon dans son ensemble, sa culture et sa société.

Les différentes autorités qui ont pris part à cette rencontre sportive, ont remercié le peuple japonais pour avoir financé l’organisation de cette compétition, en collaboration avec la Fédération Béninoise de Judo, et la société CFAO Motors Bénin. Ces autorités ont également souhaité poursuivre la coopération avec l’Ambassade du Japon afin de mieux promouvoir le Judo, l’art martial japonais au Bénin.