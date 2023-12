Déchargés au Port de Cotonou: AGL Bénin assure le transport de 24 transformateurs électriques

Vues : 13

Un véhicule de la filiale dès son départ du port

Ce que vous devriez savoir : Dans le cadre du Projet d’Accès Durable et Sécurisé du Bénin à l’Énergie Électrique (PAD-SBEE 2019-2025), l’entreprise AGL Bénin, filiale d’AGL (Africa Global Logistics) a été choisie pour la livraison de 24 transformateurs électriques destinés à équiper 08 différents sites de centrales thermiques. Sur les 24 transformateurs de son client Vinci Energies, 02 ont respectivement été livrés à Avakpa, Comé, et Ouèdo ; 04 à Sèmè-kpodji, Athiémé et Gakpé, tous des localités du sud Bénin ; 02 à Dassa-Zoumé et enfin 02 à Savè dans le département des collines à 150 km de la capitale Cotonou. Deux autres seront transférés de Gakpé à Savè. Expédiés depuis le Port d’Istanbul (Turquie) pour les transformateurs GE et celui de Casablanca (Maroc) pour les transformateurs NEXANS, ces équipements ont été réceptionnés par vagues successives sur plusieurs navires au Port de Cotonou où ils ont été déchargés puis entreposés avant d’être transportés par route sur des engins spécifiques pour être livrés intacts et en toute sécurité.

Entre les lignes : AGL Bénin a été sélectionné suite à un appel d’offres pour assurer le transport de ces 24 transformateurs, dans le cadre du Projet PAD-SBEE (Projet d’Accès Durable et Sécurisé du Bénin à l’Énergie Électrique). En effet, spécialisées dans le transport de colis lourds et dans plusieurs autres domaines d’activités (logistique, douane, manutention…), les équipes de AGL Bénin ont su organiser en toute sécurité les convois des cargaisons jusqu’aux différents sites en plus de veiller à garantir leur parfaite intégrité durant tout le trajet à la grande satisfaction du client. « Cette opération de transport d’un lot de 24 transformateurs a été menée avec succès et a mobilisé le savoir-faire de tous nos experts à chaque étape jusqu’à la livraison finale. Elle traduit notre capacité à mettre en œuvre des solutions et des moyens adaptés grâce à notre expérience de longue date pour répondre efficacement aux défis logistiques complexes sur divers secteurs porteurs comme l’énergie. », a fait savoir le Directeur Général Cluster Bénin-Niger de AGL, Arnaud Bouhier.

A propos d’AGL Bénin (Africa Global Logistics) : AGL Bénin est un acteur de référence de la logistique au Bénin et au Niger. Spécialiste de la logistique de « bout en bout », AGL Bénin assure le transport, le stockage, l’entreposage et la livraison des marchandises à partir du Port de Cotonou. Spécialiste de la consignation maritime, commissionnaire agréé en douane, l’entreprise offre à ses clients des solutions maritime et aérienne import/export ainsi que des solutions logistiques sur mesure. Certifiée ISO 9001/2015, 45001/2018 et 14001/2015, AGL Bénin emploie aujourd’hui près de 200 personnes et mène des actions en faveur des populations locales en partenariat avec des ONG.