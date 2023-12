Phénomène de la corruption: Jean-Baptiste Elias expose les raisons de sa résurgence sous la rupture

Vues : 4

Reçu sur une radio de la place, le président du Front des Organisations Nationales contre la Corruption (FONAC), Élias Jean Baptiste, a évoqué les raisons qui poussent les cadres à s’adonner à la corruption. Malgré les nombreux efforts que fournit le régime de la rupture pour réduire considérablement la corruption au Bénin, le phénomène ne semble pas être totalement enrayé. Pour Jean-Baptiste Elias, plusieurs facteurs sont à la base de la résistance du fléau. D’abord, affirme-t-il, il y a le manque de moral et d’éthique des agents publics. Du président jusqu’au dernier planton dans les mairies, le président du Fonac estime que sans l’éthique et la morale, ces agents n’ont aucun respect du bien public. A cela s’ajoute une autre raison qui n’est rien d’autre que l’absence de sanction administrative et pénale. « Normalement quand on est dans une structure on doit mettre en place des services de contrôle et en cas de déviances, on doit pouvoir sanctionner administrativement en mettant en place le règlement intérieur ou pénalement en envoyant le coupable devant la justice », a-t-il laissé entendre. D’autres raisons ajoute-t-il, sont l’influence négative de l’impunité, les bas salaires et surtout la mauvaise gouvernance. Sur ce dernier aspect, le président du Fonac a noté entre autre le manque de transparence sur les salaires des personnalités. Selon lui, la transparence est un élément primordial en matière de bonne gouvernance et par ricochet un frein à la corruption.

Assise AGOSSA