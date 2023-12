Demande d’amnistie pour Reckya Madougou: Les Démocrates sont dans ” un piège ” selon Patrice Talon

Vues : 8

« On fait l’amalgame et on dit Talon refuse de pardonner. Une telle demande ne peut pas prospérer. Quand bien même je le voudrais, c’est impossible ». C’est en ces termes que le président Patrice Talon s’est exprimé lors de son entretien sur l’Ortb le samedi 23 décembre 2023, à propos de l’amnistie en faveur des acteurs politiques. Ce que Talon reproche à la demande des Démocrates, c’est qu’ils militent en faveur de leurs proches et surtout des leaders de leur parti. Mais le Chef de l’État se questionne sur le cas des autres. « Si même le parlement était à 100 % “démocrate” une telle loi ne peut pas être votée. On ne peut pas choisir comme ça, sélectionner 10, 20, 30 personnes dans le pays et dire ceux-là on les amnistie de tout ce qu’ils ont fait quel que soit ce qu’ils ont fait c’est pas possible (…) C’est une demande folklorique et ceux qui sont avertis savent très bien que ce n’est pas possible de donner une suite à une telle demande », a dit Patrice Talon. Suivant ses propos, Les Démocrates ne peuvent pas demander la grâce ou l’amnistie pour une seule personne. Là, ils sont dans un piège parce que les gens diront que ce parti est au service d’une seule personne et pas les autres. « Si c’est une personne d’accord mais ils disent que non ce n’est pas la seule personne parce qu’eux même sont dans un piège. Pourquoi vont-ils demander la grâce pour une personne parce que cette personne est de leur parti politique ? Mais il y a d’autres de leur parti politique également qui sont concernés », fait-il savoir.