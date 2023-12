4e édition du championnat national de Jeu de Balle au Tambourin: Aso Tigre-Élite (U15) et Nivarna seniors remportent les titres

Vues : 2

Le président de la fédération remettant le trophée à l’équipe championne des U15

Nivarna est désormais l’équipe qui détient le titre de champion du Bénin de jeu de balle au Tambourin au niveau des seniors hommes. L’équipe a été sacrée à l’issue du championnat national tenu du 21 au 23 décembre 2023. C’est après sa victoire (13-11) en finale devant l’équipe de Uac, au hall des arts loisirs et sports de Cotonou.

Ainsi, au classement final, Nivarna (champion) est suivi de Uac (dauphin) et Aso Tigre-Élite (médaillé de bronze).

Au niveau de la catégorie des moins de 15ans garçons, Aso Tigre-Élite, impitoyable devant ses adversaires, a remporté le tournoi. Cette formation venue de Houéyogbé a imposé son savoir faire en finale, à Amicale Sporting, par le score de 8-2 et décroche le titre dans cette catégorie.

Au terme de la cérémonie de clôture de cette 4e édition du championnat national du jeu de Balle au Tambourin conclue sur des notes de satisfaction générale, le Président de la fédération béninoise du jeu de Balle au Tambourin Thomas Tossou Dan, a indiqué que l’objectif de départ a été largement atteint. C’est ainsi qu’il a salué toute l’équipe du comité d’organisation, toutes les équipes qui se sont vaillamment défendues. Il n’a pas manqué de remercier les autorités qui n’ont ménagé aucun effort pour accompagner l’organisation de cette 4e édition du championnat, en occurrence le Ministre des Sports Benoît Dato, le Président du Comité National Olympique et Sportif Béninois, Julien Minavoa, et le Président du Comité de la Région Afrique, Jean louis Gnidokponou qui a été beaucoup pour cette organisation. Selon lui, tout est bien, qui finit bien. La fédération a gagné le pari de l’organisation. Le président Tossou Dans a fait une mention spéciale aux officiels de la compétition qui ont été exceptionnels et impartiaux.

La vue d’ensemble au terme du championnat



A préciser que le public a eu droit à un match d’exhibition des dames de l’équipe nationale qui a pris part à la coupe du monde de la discipline qui s’est tenue en Italie courant février 2023. Et ce match a été remporté (13-09) par l’équipe A’ nommée pour la circonstance Lionnes au détriment de l’équipe A nommée Tigresses. Aussi, il convient de rappeler que les meilleurs athlètes sont repartis avec des médailles et trophées.

Anselme HOUENOUKPO