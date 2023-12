Élections générales de 2026: « Je ne serai pas inactif », dixit Patrice Talon

Vues : 29







Dans un entretien avec les journalistes de l’ORTB le samedi 23 décembre 2023, le président Patrice Talon s’est prononcé sur plusieurs sujets notamment celui lié à sa succession après 2026. A ce sujet, il se dit prêt à mouiller le maillot afin que le développement entamé puisse continuer.

L’actualité ces derniers temps est marquée par la sollicitation de la candidature de Olivier Boko pour la présidentielle de 2026. Pour le Chef de l’État, Patrice Talon, le moment n’est pas propice pour parler de ce qui va se passer en 2026. Et à l’avenir, plus qu’aucun candidat ne proviendrait de nulle part que des partis politiques pour y prendre part. C’est d’ailleurs la principale raison pour laquelle, il dit avoir rappelé à l’ordre son ancien Oswald Homéky. Selon les explications de Talon, il faut commencer par respecter désormais les dispositions et lois fixées. Homéky, a-t-il notifié, a ignoré son parti pour faire la promotion de son candidat à lui. Même si le Chef de l’État avoue qu’il a une égale distance avec tout le monde de même que son ami Olivier Boko, il a par ailleurs souligné qu’il va s’investir dans l’animation de la vie politique après son mandat. « Je ne serai pas inactif », a dit Patrice Talon au sujet de sa succession. S’agissant de la demande d’une assise nationale par Les Démocrates, il dit que cela n’aboutira à rien que d’amuser une fois de plus le pays. Il n’y a rien comme crise qui demande une assise nationale, selon ses dires. Il faut dire qu’avec cette sortie du chef de l’État, la proposition de loi d’amnistie des Démocrates est en passe d’echouer. « C’est une demande folklorique », soutient-il. Car, les acteurs politiques doivent répondre de leurs actes tout comme les citoyens civiles.

Mais à la question de savoir qu’on lui a pardonné auparavant, Patrice Talon a déclaré que personne ne l’a pardonné de rien du tout . « Ça me fait rire quand les gens disent que j’ai été pardonné. Moi, personne ne m’a pardonné de rien du tout parce que je n’ai été coupable de rien du tout. Il y a eu plusieurs procès engagés contre moi et j’ai tout gagné, tant ici au Bénin qu’en France. C’est pas moi qui ai sollicité la réconciliation avec mon aîné Boni Yayi », a-t-il déclaré.

Il a rappelé que c’est son aîné Boni Yayi qui a fait cette demande parce qu’il a vu quil était très actif politiquement. « Comme je n’étais coupable de rien, il a voulu de la réconciliation. Et c’est de là où l’ancien président Sénégalais Abdou Diouf m’a appelé pour me dire que je dois me réconcilier avec mon aîné. Ce que j’ai accepté sur sa demande. Donc personne ne m’a pardonné de rien du tout. Ça me fait rire quand certains disent que j’ai été pardonné. Cest le président Yayi qui a souhaité qu’on fasse la pas. Je n’étais demandeur de rien du tout. D’ailleurs, les Justices béninoise et française m’ont relaxé. Alors je ne comprends pas qu’on fasse l’amalgame entre cette comédie et les faits graves pour lesquels des gens ont été condamnés », a fait comprendre le président de la République.