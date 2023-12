Avancée des travaux à Cotonou: Le SE Paterne Amoussouga en visite d’inspection des projets en cours

Vues : 4

Le Secrétaire Exécutif de la commune de Cotonou, Paterne Amoussouga, a entamé une série de visites de supervision sur plusieurs sites stratégiques en cours de construction dans la capitale économique du Bénin.

Démarrée le mardi 19 décembre 2023, cette visite a pour but non seulement d’évaluer de manière approfondie l’état d’avancement des travaux mais aussi d’identifier les éventuelles difficultés rencontrées par les entreprises prestataires. Elle va permettre de vérifier le respect des délais convenus initialement entre les parties. Accompagné des cadres techniques de la mairie, le Secrétaire Exécutif, Paterne Amoussouga,s’est rendu au nouveau système de contrôle des feux tricolores aux carrefours BIBE, Agla, et Air France. Après cette étape, cap a été mis sur les chantiers de construction des modules de classes à Aïdjèdo, Zogbohoué, Akogbato, et Agla Sud. Des endroits où le SE Paterne Amoussouga a constaté une progression significative des travaux. Pour finir, l’équipe municipale a visité les aires de jeux de Fifadji. Cette dernière étape a permis au Secrétaire Exécutif de se familiariser avec la gestion de cet espace essentiel pour la détente des habitants de Cotonou.

Il faut préciser que cette tournée se poursuit selon la programmation du SE dans le cadre de cette démarche de supervision continue.