Appui aux établissements scolaires à Ouèdo: La Fondation MAV fait d’important don au CEG Kpossidja et à l’école maternelle Ouèdo centre

Promettre et réaliser. C’est la caractéristique de la Fondation Martin Assogba Vihoutou qui vient de donner un nouveau coup de pouce au Collège d’enseignement général (CEG) de Kpossidja. En effet, le président dont la fondation porte le nom a, après avoir lancé les travaux de construction d’un bloc administratif au profit des enseignants dudit collège, procédé à la réception puis la mise en service du joyau. Il a également réceptionné au niveau de l’école maternelle de Ouèdo Centre, la salle de classe dont la réfection a été enclenchée il y a quelques semaines. C’est à travers des cérémonies qui ont eu lieu le jeudi 21 décembre 2023 dans l’enceinte des deux établissements respectifs.

Au niveau du collège, Martin Assogba Vihoutou a fait un bref rappel des réalisations de sa Fondation un profit de l’établissement. Il s’agit d’un château d’eau alimenté par un groupe électrogène, des toilettes sanitaires (trois pour les garçons, trois pour les filles et deux pour l’administration). Cette fois, c’est un bloc administratif composé d’une salle entièrement meublée pour les enseignants et de trois bureaux (un pour le directeur, un pour le surveillant général, un pour le comptable) . Cette salle est équipée d’une grande table et huit chaises, tous cela grâce au président. La remise s’est tenue devant le Maire de la commune de d’Abomey Calavi, Angelo Ahouandjinou, le directeur départemental de l’enseignement maternelle et primaire, le directeur départemental de l’enseignement, secondaire, le CA de Ouèdo, le président de l’APE, et autre.



Au niveau de l’école maternelle outre la salle de classe réfectionnée (nouvelle toiture, nouvelles porte et fenêtres, sol carrelé), il y a eu la réalisation de trois toilettes sanitaires, un espace jeux dans la cour (un toboggan, un turikan, manège et autre). Tout cela est accompagné d’un don de 100 chaisettes et 25 petits tables déjà fait à l’école par la Fondation MAV. Au tant de réalisations que les représentants des bénéficiaires ont salué à leur juste titre. «Nous n’avons autre mot qu’un merci à l’endroit de notre papa, Martin Assogba Vihoutou. Nous sommes comblés et nous prions que Dieu lui donne longue vie pour qu’il nous comble davantage», ont-ils laissé entendre. Le Chef de l’arrondissement de Ouèdo et le directeur départemental de l’enseignement maternelle et primaire n’ont mieux faire que poursuivre les remerciements. Car, l’acte de la Fondation MAV est grand et mérite d’être salué.

Anselme HOUENOUKPO