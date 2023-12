Fédération béninoise de Balle au Tambourin: Le championnat bat déjà son plein, les premiers résultats

Vues : 8

9 équipes de Balle au Tambourin prennent part à la 4e édition du championnat national qu’organise la fédération de la discipline au Bénin. Il s’agit de AS Makambi (Segbana), AS don Bosco star (Parakou), AS Espérance (Come), Asso Tigre Élite (Houeyogbe), Amicale Sporting Club de Calavi, ESE/UAC, NIRVANA (Cotonou), AS Academia de Don Bosco (Cotonou) et AS Tambourin de l’INEPS (Porto-Novo). Ces différentes équipes qui sont issues des cinq associations qui remplissent les conditions se défient depuis le jeudi 21 décembre 2023, jour du lancement de ce championnat.

Pendant que certaines s’affrontent au Hall des arts loisirs et sports de Cotonou, d’autres se croisent sur le terrain de l’Uac. Et plusieurs résultats sont déjà enregistrés.

Ainsi, nous avons Nirvana qui a battu respectivement Académie (8-2) et Ineps (8-0) dans le premier groupe. Dans le deuxième groupe, on note les succès de UAC devant Amicale (8-1) puis Espérance (8-0). Dans le troisième groupe Aso-Tigre s’est imposé à Bosco Stars (8-2). Au niveau des U15 garçon, Aso-Tigre a eu beaucoup de mal mais s’est défait tout de même de Amicale U15 (8-6).

Avant ces matchs, le comité d’organisation a procédé à un lancement officiel de ce championnat qui montre l’enracinement progressif de la discipline sur l’échiquier sportif béninois. Et à ce rendez-vous, le président du comité d’organisation, Marcel Agbomassi, a laissé entendre que cette compétition qui se déroule en hommes et en dames, placée sous le signe de la jeunesse, est dédiée au catégorie d’âge (les moins de 15ans). «Elle est particulière en ce sens que des matchs se jouent en salle», a déclaré le président du comité d’organisation.

Il n’a pas manqué de souligner que l’orientation de la compétition vers les U15 est une innovation du comité exécutif de la FBBT que préside avec Thomas Tossou Dan. Démarrés les matchs se poursuivent le vendredi 22 décembre pour prendre fin le samedi 23 décembre.

A souligner que dans la Poule A Nirvana tient la tête avec 6points. La poule B est contrôlée par l’Uac tandis que Aso-Tigre vient en tête dans la poule C.

Anselme HOUENOUKPO