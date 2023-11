Championnats nationaux de roller Sports : La 9e édition bat son plein à Akpakpa, déjà des confirmations

Vues : 2

La fédération béninoise de roller sports a lancé l’édition 2023 des championnats nationaux de la discipline. C’est à travers la cérémonie d’ouverture qui s’est tenue le Samedi 25 novembre 2023, à Akpakpa (Ciné Concorde). Cette compétition voit les pratiquants venus nombreux se défier dans deux disciplines (les courses et le freestyle).

Ces pratiquants, selon Frank Hossou, directeur technique national de la fédération de Roller sports, sont répartis dans 3 catégories au niveau du freestyle. Il s’agit des seniors, juniors et cadets. Au niveau des courses, il y a les catégories élite 15ans+ (homme et dame), cadet 12 à 14 ans (homme et dame), super mini 9 à 11ans (homme et dame) et mini 6 à 8ans (homme et dame).

Avant ces finales, il y a eu la cérémonie de lancement officiel qui a été présidé par le directeur du sport d’élite (DSE), Bonaventure Coffi Codjia. Il s’est dit fier du sérieux qui caractérise la conduite des activités de cette fédération, notamment les championnats nationaux depuis 9 éditions. “Je voudrais au nom du ministère des sports, féliciter le président de la fédération pour la parfaite organisation de cette phase finale de ces championnats. L’organisation de cette phase finale est la preuve de votre détermination à pousser cette discipline encore beaucoup plus loin au Bénin et dans le monde”, a déclaré le DSE. C’est alors qu’il a promis que le ministère ne marchandera jamais son soutien pour le rayonnement de cette discipline au Bénin. “Nous serons toujours là pour accompagner cette fédération qui fait un très bon travail”, a-t-il indiqué avant d’inviter les athlètes au fair-play, et les juges à faire preuve de professionnalisme dans leur jugement. Et pour cause, “la réussite de ce championnat dépendra essentiellement” de leurs décisions. “A nos jeunes athlètes, je dis mes félicitations et je leur demande de nous démontrer ce qu’ils savent faire”, a appuyé le directeur Coffi Codjia.

Au terme de la première journée, plusieurs finales ont été disputées et des champions sont connus. On note le nouveau sacre Rawdath Demba Diallo (Roller Pro) qui conserve ainsi son titre de championne du Bénin au niveau du 100m sprint dame. Elle a devancé Murielle Clouvi-Teko (2e) de Super Roller et Gloria Agbossou (3e) de Cot Skate Academy. Il y a également des révélations dont celle de Lamine Ousmane de Para Roller qui a remporté le 100m Sprint élite homme devant Brisquet Aissekou (2e) de Roller pro et Christ Amoussou (3e) de Elite Omnisports

Dans la catégorie mini dame (6 à 8ans) Roodath Moussa, Zaidath Moussa et Aicha Jekinnou toutes de Roller Fire ont raflé les 3 places du podium dans cet ordre. Jean-Christ Coffi de Roller Pro, Mansdouk Tchaba de Roller Fire et Junior Djossou de Super Roller gagnent respectivement les 1ère, 2e et 3e places au niveau de mini Homme. Concernant la catégorie super mini dame (9 à 11ans), elle est remportée par Criso Agbossou de Cot Skate Academy. Elle est suivie de Islamiath Saka (Elite Omnisports) et Sergine Tchibozo (Roller Pro) respectivement 2e et 3e. Au niveau de Super Mini homme, le titre de champion est allé à Dylan Hounsou de Roller Pro. Elie Adyl Houngue et Jean Jacob Agossou de Aigle Skater ont occupé respectivement la 2e et la 3e places.

Au niveau de cadet dame, Syntiche Guegni de Roller Pro s’est montrée la plus rapide en terminant 1ère devant Exaucée Houngbo de Super Roller (2e) et Erica Tohouindji de Roller Pro (3e). Le 100m Sprint cadet homme a été dominé par Credo Agbossou de Cot Skate Academy. Il est suivi d’Inesta Landanzoun de Roller Pro (2e) et d’Abraham Akotenou de Roller Fire (3e).

Anselme HOUENOUKPO