Collaboration avec les Fédérations : L’APS-Bénin prend langue avec la FB Athlétisme, des actions en perspective

Les présidents Vierin Dégon et Akimey Housseini se donnant la main pour le rayonnement de la discipline mère

L’Association de la Presse Sportive du Bénin (APS-BENIN) poursuit ses prises de contact avec instances en charge des différentes sportives. Dans ce cadre, une délégation des membres du conseil d’Administration de ladite association était reçue le jeudi 23 novembre 2023, par le comité exécutif de la Fédération béninoise d’Athlétisme. La rencontre a eu lieu au siège de l’instance sis à Agla. A cette occasion, Akimey Housséini, président de l’APS-Bénin a remercié le président du comité exécutif, Viérin Dégon, et ses collaborateurs pour l’intérêt qu’ils ont bien voulu accorder à ce regroupement des hommes des médias porté sur les fonts baptismaux le 28 juillet 2023 à Cotonou. Pour lui en tant qu’entité au service du mouvement sportif national, l’APS-Bénin entend collaborer avec toutes les fédérations sportives. Ainsi, il présenté les objectifs de cette association qui sont entre autres de regrouper les professionnels des médias spécialisés dans le domaine du sport exerçant au Bénin dans un creuset de réflexion et d’épanouissement, de défendre leurs intérêts et de leur permettre de promouvoir les disciplines sportives. «Cette association est née de la volonté de la majorité des professionnels des médias spécialisés dans le domaine des sports. Elle est forte de plus d’une centaine de membres actifs et veut s’imposer dans l’écosystème du sport béninois. Elle ne saurait atteindre ses objectifs sans composer avec la mère des disciplines», a-t-il indiqué. Akimey Housséini a ajouté que «l’athlétisme est à la base de toutes les disciplines et l’APS-Bénin souhaite contribuer à son rayonnement». A la suite du président de l’APS-Bénin, Achille Aihou, secrétaire général de la Fédération béninoise d’Athlétisme a saisi cette occasion pour présenter non seulement cette institution créée depuis 1960 à ses hôtes mais aussi les défis majeurs de la saison sportive 2023-2024. Selon le secrétaire général, il est important que les membres de l’APS-Bénin soient imprégnés des projets et programmes de la FBA afin d’être de meilleurs relais sur le terrain. «Les journalistes doivent nous aider à bâtir un écosystème sportif rayonnant et favorables à la promotion des athlètes », a-t-il précisé avant d’exposer les compétitions dans lesquelles les athlètes béninois sont attendus cette saison. Viérin Dégon, président de la Fédération d’Athlétisme n’a pas caché sa joie de savoir que les hommes dans leur ensemble ont choisi de mettre en place ce creuset. Pour lui, c’est la meilleure manière de bâtir une bonne collaboration. C’est alors qu’il a rassuré les représentants de l’APS-Bénin de la disponibilité de son institution à participer à la formation et au recyclage des professionnels des médias. Puisque c’est à travers les formations qui seront organisées à l’endroit des acteurs des médias qu’ils pourront avoir le rudiment nécessaire pour bien traiter l’information sur l’athlétisme.

A souligner qu’avant d’être ces échanges avec la FBA, le conseil d’administration de l’APS-Bénin avait été déjà reçu par la fédération de Handball que préside Sidikou Karimou, le Comité national olympique et sportif béninois (Cnos Ben) que préside Julien Minavoa. D’autres audiences sont également en vue.

Anselme HOUENOUKPO