Séance de travail avec le parti LD au Palais de La République: Talon rencontre l’opposant Yayi : 2 sujets au menu !

Le Chef de l’Etat, Patrice Talon va recevoir une délégation du parti de l’opposition Les Démocrates, le lundi 27 novembre 2023 à la présidence de la République. L’information est rapportée par Bip radio. Boni Yayi investit président du parti au premier congrès à Parakou, selon les informations, va certainement conduire la délégation. Un certain nombre de sujets préoccupants liés à l’actualité politique nationale seront discutés. Il s’agira des questions allant des attributs du Chef de file de l’opposition, des élections générales de 2026, des assises nationales réclamées par l’opposition, de la loi spéciale portant amnistie et de biens d’autres.

Talon et Yayi, lors d’une audience antérieure

Cette rencontre intervient dans un contexte où le parti de Boni Yayi dénonce le cadre institutionnel devant conduire aux élections générales de 2026. Pour eux, au sein du parti, ce cadre n’est pas « inclusif du fait de l’absence des représentants de l’opposition ». « En ma qualité d’Ancien Président du Bénin, Président du parti d’opposition, Les Démocrates, je viens d’adresser une requête à l’Union Africaine, la CEDEAO, les partenaires bilatéraux et aux autres partenaires de la communauté internationale les invitant à diligenter au Bénin une mission pour s’enquérir du cadre institutionnel mis en place par le Président Talon dans la perspective des élections générales de 2026 », avait écrit Boni Yayi le 10 novembre dernier sur sa page Facebook. A l’en croire, ces missions viendront en aide pour accompagner les efforts afin que le Bénin organise enfin des scrutins transparents et pacifiques. Car, déplore-t-il, « le Bénin, après 2016, n’a jamais réussi à organiser des élections inclusives, transparentes, équitables et pacifiques ». A la suite de son alerte à la communauté internationale, le président du parti Les Démocrates, Boni Yayi et plusieurs membres de son bureau, ont reçu le représentant résident de la CEDEAO au Bénin. C’était le mardi 21 novembre 2023, que la délégation de Boni Yayi composée de ses vice-présidents, Eric Houndété, Nourénou Atchadé et du député Kamar Wassangari ont échangé avec l’ambassadeur Amadou Diongue, représentant résident de la CEDEAO au Bénin. Cette rencontre a permis à Yayi et sa suite d’aborder les sujets qui ont rapport à la bonne gouvernance et la démocratie. Il faut rappeler que la dernière audience accordée par le président Talon à Boni Yayi date de 13 juin 2022.

COMMUNIQUE DU PARTI LES DEMOCRATES

Dans une correspondance en date du 23 novembre 2023, le Président Patrice TALON invite le Président Boni YAYI, Président du Parti Les Démocrates, accompagné de trois membres du Parti à une séance de travail au Palais de La République, le lundi 27 novembre 2023 à 17 heures.

L’invitation indique que les échanges tourneront autour de la liste électorale et sur l’ensemble du processus électoral dans le cadre des élections générales de 2026.

Outre ces sujets, le Parti compte aborder les sujets relatifs à la loi d’amnistie concernant les exilés et prisonniers politiques sans oublier l’organisation du dialogue politique national, de même que l’emploi des jeunes et la question des producteurs et enfin les implications sociales des déguerpissements en cours.

Le Parti les démocrates informe le peuple béninois ainsi que tous ses alliés dans le combat politique qu’il reste attaché aux valeurs républicaines.

Signé:

Secrétaire à la communication

Dr. Guy Dossou MITOKPE