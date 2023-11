Labellisation des OSC béninoises: L’ONG Sonagnon distinguée dans le label qualité de la 4è édition

Vues : 3

Conformément aux règles de mérites de labellisation, l’ONG Sonagnon s’est distinctement remarquée dans le lot des Organisations de la société civile (OSC) retenues pour la 4è édition du label qualité. Organisée par la Maison de la société civile du Bénin, cette édition a primé, outre l’ONG Sonagnon, huit autres OSC béninoises lors d’une cérémonie déroulée le jeudi 23 novembre 2023 à Cotonou.

Au départ 48 Organisations de la société civile, c’est finalement l’ONG Sonagnon et 8 autres qui ont pu franchir le cap de la labellisation pour cette 4è édition. Cette certification est l’aboutissement d’un long processus de vérification et de l’évaluation technique des dossiers par l’Unité de Certification (UTC) sur la base de trois paquets à savoir : l’existence formelle, l’exigence fonctionnelle et opérationnelle et la reconnaissance de l’OSC d’utilité publique. En effet, la Maison de la société civile du Bénin, avec le soutien du gouvernement et des partenaires dont l’Union européenne et la coopération Suisse, a mis en place depuis 2019, ce mécanisme d’autorégulation de la société civile. Le label qualité se veut être un outil au service de la promotion des OSC qui font l’effort de se distinguer par leur travail. C’est d’ailleurs ce qui justifie cette sélection de l’ONG Sonagnon, qui depuis sa naissance en 2005, œuvre par son professionnalisation et sa spécialisation, à l’accès à l’éducation pour des couches vulnérables. Elle lutte également contre la pollution et milite pour la protection des droits de l’enfant. En 2021, l’ONG a été accréditée par le Conseil social et économique des Nations Unies. Pour le Directeur exécutif de l’ONG Sonagnon, Hubert Clotoé, ce label qualité, est une invite à mieux faire et participe à la visibilité de son ONG. Il explique le déroulement du processus. « Ce sont des vérifications au sein de votre structure pour voir ce que vous faites en son sein avant de vous sélectionner de façon définitive et cela vous permet de participer au label qualité. Après un appel lancé, vous postulez en répondant à des paquets qui consistent à vérifier si vous avez le récépissé du journal officiel, le règlement intérieur, si vous tenez régulièrement les Assemblées générales, le conseil d’administration, si vous avez une existence physique, votre siège, les employés que vous avez, le manuel de procédure et plein d’autres choses qu’on vérifie à votre niveau., l’ONG Sonagnon », a fait savoir Hubert Clotoé. Le directeur de la Maison de la société civile, Armand Vignon a félicité les OSC récipiendaires. « Vous êtes devenues des champions qui doivent entrainer d’autres. Ensemble, nous allons rehausser le niveau des OSC », a-t-il dit. Pour Lawani Arouna, PCA de la Maison de la société civile, les OSC labellisées doivent toujours exceller afin de maintenir le cap. Pour sa part, le représentant du ministère de la justice, Richard Assah a fait savoir que « dans un Etat, la société civile est une composante pour la vitalité de la démocratie ». De ce fait, il a salué cette initiative qui vise à révéler les organisations de qualité. Bien avant cette remise de label qualité, trois panels ont été animés sur les approches d’appui à l’autonomisation des jeunes vulnérables et à l’emploi. La représentante de l’ambassade de France au Bénin, Marie Veillon a réitéré leur disponibilité à accompagner les OSC béninoises dans ce processus d’insertion professionnelle des jeunes.

Alban TCHALLA