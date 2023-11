Roller Sports: L’édition 2023 des Championnats Nationaux lancée ce samedi à Cotonou

Vues : 21

Les rollers béninois vont mesurer leur niveau l’un à l’autre à Cotonou. Ce sera au cours des Championnats Nationaux de Roller Sports, édition 2023, qu’organise la fédération les samedi 25 et dimanche 26 novembre 2023. Ainsi, après la ville de Parakou en 2022, les nouveaux champions du Bénin dans seront connus. Et pour le compte de cette 9ème édition de ces Championnats nationaux qui se dérouleront précisément à Akpakpa (Cotonou) derrière le Ciné Concorde plusieurs disciplines seront disputées par les athlètes classés par catégorie. En Speed Skating, on aura les catégorie Elite homme et dame (15 ans et + ; cadet homme et dame (12 à 14 ans), et les super mini homme et dame (09 à 11 ans) sans oublier les mini homme et dame (06 à 08 ans au 31 décembre de l’année en cours). Au niveau du Inline Freestyle, on aura les Seniors homme et dame (19 ans et +), Juniors homme et dame (15 à 18ans) et les Cadets homme et dame (10 à 14 ans au 31 décembre de l’année en cours).

Ces compétiteurs vont se défier sur les épreuves de 100m Sprint, 1Lap sprint, 10km point et 15 km Elimination dans la en Inline Speed et Slalom battle, Slalom classic, Speed slalom. Ils le feront également au niveau du saut hauteur. Pour cette édition, le comité d’organisation attend Plusieurs clubs. Il s’agit du Para Roller de Parakou, Roller Fire de Porto-Novo, Smart Rider de Cotonou, LoK Roller de Lokossa, Roller’s-Men de Godomey, Élites Omnisports de Calavi, Super Roller de Cotonou, Héros Roller de Godomey, Agla Roller d’Agla, King Roller d’Abomey, Aigle Skater d’Akpakpa et le club Champion en titre, Roller Pro de Cotonou. Ces championnats qui permettront de connaître qui succédera au Roller Pro de Cotonou auront plusieurs innovations à en croire le Directeur technique de la Fbrs, Frank Enock Hossou.

A souligner qu’en marge du lancement, les petits plats sont déjà mis dans les grands pour la réussite de l’organisation. Il faut retenir que Demba Diallo Rawdath, Guegni Syntyche, Domanou Jorys, Demba, Bio, Maro Alassane, Mohamed, Arafat et bien d’autres sont très attendus à ces championnats où les disciplines telles que le skateboard (discipline olympique), le Rink hockey etc…, seront démontrées au public.

Anselme HOUENOUKPO