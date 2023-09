Fédération béninoise d’Escrime : La 11e édition des Championnats Nationaux s’ouvre à Porto Novo

Vues : 1

Les Escrimeurs tirant sur l’une des toutes nouvelles pistes

Les 11èmes championnats nationaux d’Escrime ont démarré, le mercredi 13 septembre 2023, à Porto-Novo. Venus de toutes les régions du Bénin, les participants vont se défier dans trois épreuves. Ainsi, au terme de ces championnats qui vont se dérouler avec des matériels offerts à la fédération créée en 2012 par le comité national olympique (3 pistes homologuées et un marquoir), les champions des épreuves : Fleuret, Epée et Sabre, seront connus. Selon le président de la fédération, Jacques Okoumassoun, la tenue desdits championnats à bonne date est le respect des engagements pris vis-à-vis de la famille d’Escrime. Il a profité pour annoncer que la fédération dispose désormais de 5 pistes aux normes internationales. « C’est grâce au comité national olympique que je vous demande d’ovationner », a-t-il dit avant d’ajouter « le championnat va être un championnat que vous allez aimer. Vous avez du matériel qui vous permettra de gagner et de mériter vos points. Alors profitez de ces pistes». Pour le président, c’est une chance pour les Escrimeurs qui prennent part à ces championnats. Il n’a pas manqué de promettre aux futurs champions que les compétitions continentales (championnat du Togo, championnat de Ghana, championnats d’Afrique cadet et junior, au championnat d’Afrique senior et pourquoi pas la coupe du monde) leur tendent les bras. Aussi, il a souligné que de moins en moins les compétitions seniors se passeront avec les binationaux. C’est que pour finir, il a souhaité que les candidats aux différents titres de l’année fassent en sorte que de leur sein se dégagent de très bons champions.

A préciser qu’après le message du président Jacques Okoumassoun, le président du Cnos Ben, présent au lancement a donné le coup d’envoi du premier match. Ces championnats qui se déroulent sur l’esplanade externe de l’Assemblée Nationale prendront fin le vendredi 15septembre prochain.

Anselme HOUENOUKPO