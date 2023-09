Appui aux fédérations sportives: Le Cnos-Ben gratifie la fédération béninoise d’Escrime de pistes et marquoir aux normes

Vues : 14

Ce que vous devriez savoir : Désormais, les compétitions d’escrime se feront avec des matériels aux normes. C’est ce qu’il convient de comprendre après le geste du Comité national olympique et sportif béninois (Cnos Ben) à l’’endroit de la Fédération béninoise d’Escrime. En effet, le Cnos Ben a doté ladite fédération de matériels aux normes de la fédération internationale de la discipline. Ceci grâce au dynamisme de son Président, Julien Minavoa, avec l’appui de la solidarité olympique dans son volet activités continentales en appui aux Fédérations. Il s’agit de 3 pistes et de marquoirs électroniques dont les remises ont eu lieu sur l’esplanade externe de l’assemblée nationale le mercredi 13 septembre 2023. Et selon le président du comité national, Julien Minavoa, ce geste a été fait sur demande du comité exécutif de la Fédération béninoise d’Escrime. Les 3 Pistes d’escrime validées par la Fédération Internationale d’Escrime (1500 x 1700 mm en aluminium) sont d’une valeur totale de 8.683.995Fcfa. Le marquoir (Écran de score d’Escrime: 350 x 500 mm) validé par la Fédération Internationale d’Escrime est d’une valeur de 1.000.411Fcfa. Soit un don d’un coût global 9.684.406Fcfa.

Ce qu’ils en disent : Au cours de la cérémonie de remise, le président Jacques Okoumassoun a tenu à remercier le président du comité national olympique et sportif béninois et son exécutif pour cette attention particulière à l’endroit de sa discipline. «Quand le président du Cnos Ben nous annonçait que le Comité allait nous appuyer et que plus jamais nos athlètes ne vont tirer sur des pistes qui viennent d’ailleurs, on n’y avait pas cru. Je le dis très sincèrement. Aujourd’hui c’est chose faite et je voudrais qu’ensemble nous remercions le Cnos Ben qui nous a fait ce don», a déclaré le président Okoumassoun qui dit être heureux de savoir que désormais, les athlètes béninois tireront sur des matériels propres à la fédération et non des pistes empruntés. Il se dit également heureux pour le don du marquoir. Pour le président Julien Minavoa, l’escrime n’est pas n’importe quel sport. Selon lui, pour faire de l’escrime, l’athlète doit se tenir sur une piste avec son arme en main. «Si vous êtes à l’initiation, vous pouvez vous tenir sur n’importe quel espace. Mais, si vous voulez faire de l’escrime vous devez vous tenir sur une piste règlementaire », a fait savoir Julien Minavoa qui justifiait pourquoi le Cnos Ben a fait ce don. Saluant le dynamisme du président de la fédération, le président Minavoa a lâché « il fallait être Jacques Okoumassoun pour mettre en place au Bénin le sport qu’on appelle Escrime. Et en moins d’un mandat il a offert au Cnos ben, la possibilité de se présenter aux jeux olympiques avec un athlète qualifié ». Il que ce don va booster la pratique de la discipline au pays afin qu’il (le pays) puisse disposer des athlètes capables de le représenter dans la sous-région et autres. «Si les ressources du pays le permettent, je pense que les autorités de notre pays mettront à la disposition de l’escrime le nécessaire pour que ces pistes ne soient plus exposées aux intempéries mais dans un gymnase comme cela se doit », a souhaité le président Minavoa.

Entre les lignes : Par ailleurs, il convient de souligner que dans la même foulée, la fédération béninoise d’escrime a reçu 2 autres pistes aux normes de la fédération internationale d’escrime. Ce qui porte le nombre de pistes à 5. Les athlètes disposent donc de quoi améliorer leurs tirs pour les championnats qui sont lancés le même jour.

