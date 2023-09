Revalorisation des salaires: Talon revoie les pensions et rentes servies aux assurés de la CNSS

Vues : 1

De quoi s’agit-il :Le gouvernement a décidé en conseil des ministres du mercredi 13 septembre 2023, de revaloriser les pensions et les rentes servies aux assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Au regard des réalités du coût de vie et pour éviter une baisse significative du pouvoir d’achat de ces retraités et rentiers, le Conseil s’est prononcé en faveur de l’adoption de décrets pour un relèvement des pensions dans les proportions comprises entre 30% et 1% suivant les différentes tranches.

Quelles sont les tranches revues : Se référant à la loi portant code de la sécurité sociale en République du Bénin, le Conseil a acté la revalorisation des pensions comprises entre 24.000 FCFA et 25.900 FCFA, pour les porter à 31.200 FCFA.Quant aux pensions comprises entre 26.000 FCFA et 75.000 FCFA, elles connaîtront un relèvement de 20% tandis que celles allant de 75.100 FCFA à 85.700 FCFA seront portées à 90.000 FCFA.S’agissant des pensions de la tranche de 85.800 FCFA à 150.000 FCFA, elles seront revalorisées à hauteur de 5%, celles allant de 150.100 FCFA à 152.900 FCFAseront portées à 157.500 FCFA.En ce qui concerne les pensions de la tranche de 153.000 FCFA à 250.000 FCFA, elles connaîtront une revalorisation de 3% ; celles allant de 250.100 FCFA à 254.900 FCFA seront portées à 257.500 FCFA. Enfin, celles supérieures ou égales à 255.000 FCFA bénéficieront d’un relèvement de 1%.« A propos des rentes, qui sont concédées à titre temporaire, elles font l’objet d’une revalorisation au taux unique de 5,3% plutôt qu’un taux dégradé par tranche comme pour les pensions. Ceci, afin de rester dans le même esprit de revalorisation qu’au niveau des pensions et ne pas créer une injustice sociale », peut-on lire du compte rendu du conseil des ministres.

Entre les lignes :Selon le compte-rendu du conseil, ces augmentations prennent effet rétroactivement pour compter du 1er janvier 2023. Le gouvernement en profite pour exhorter à nouveau les employeurs du secteur privé qui ne l’ont pas encore fait, à procéder à l’augmentation des salaires de leurs travailleurs dans le cadre du dialogue social interne de l’entreprise.