Sanction de la Cedeao contre le Niger: Le FMI insiste sur les conséquences pour le Bénin

Une mission du Fonds monétaire international (FMI) ayant séjourné au Bénin, a mis l’accent sur les répercussions de la fermeture des frontières avec le Niger. Selon l’institution, les performances robustes de l’économie béninoise au premier semestre de cette année, subit les contrecoups des sanctions de la CEDEAO contre le Niger. A cela s’ajoutent les conséquences liées à la hausse des prix de l’essence de contrebande. Mais elle souligne aussi les contributions à venir des partenaires au développement du Bénin ainsi que les efforts des autorités en vue de contenir le déficit budgétaire. La mission a séjourné à Cotonou du 6 au 12 septembre 2023. Elle a été dirigée par Constant Lonkeng avec pour but d’évaluer l’évolution récente de l’économiebéninoise etd’apprécier les progrès accomplis dans le cadre des engagements du Benin au titre de son programme économique et financier soutenu par le FMI. Le Conseil d’administration du FMI a approuvé au profit du Bénin, le 8 juillet 2022, un nouvel accord mixte mécanisme élargi de crédit (MEDC)/facilité élargie de crédit (FEC) d’un montant de 638 millions de dollars, équivalent à 391 % de la quote-part, pour aider à répondre aux besoins de financement urgents et soutenir les avancées du pays vers la réalisation des Objectifs de Développement Durable. La deuxième revue du programme a été conclue en mai 2023.

À l’issue de la visite, M. Lonkeng a fait la déclaration suivante :

“Après une forte croissance du PIB au premier semestre (6,3 pour cent), l’économie béninoise est confrontée à des chocs liés à la fermeture de la frontière avec le Niger suite aux sanctions à caractère régional consécutivement au récent coup d’État dans ce pays. La hausse des prix à la pompe au Nigeria a également causé des augmentations significatives du prix de l’essence de contrebande au Bénin (d’environ 60 %), exerçant une pression sur l’inflation.

“Après l’accommodation de ces dernières années, la consolidation budgétaire est en cours, soutenue par les recettes fiscales. Les appuis budgétaires des partenaires au développement devraient être plus importants que prévu cette année, ce qui pourrait permettre de dégager une marge de manœuvre pour des dépenses supplémentaires en ces temps difficiles.

“Les travaux au titre du projet de loi de finances pour la gestion 2024 sont en cours, en conformité avec l’objectif général du Gouvernement de converger vers la norme communautaire limitant le déficit à un maximum de 3 pour cent du PIB d’ici 2025. Les autorités sont également en train d’élaborer une stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme pour soutenir la consolidation budgétaire tout en répondant aux importants besoins de développement du Bénin.

“Les autorités ont demandé l’appui du FMI au titre du nouveau Fonds de durabilité et de résilience (FRD). Dans ce contexte, l’équipe du FMI – rejointe par des experts du Global Center on Adaptation (GCA) – a exploré le programme climatique des autorités avec diverses parties prenantes nationales.

“La mission a rencontré le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances, en charge de la Coopération M. Wadagni, le Ministre d’Etat, Ministre du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale M. Bio Tchané, le Garde des Sceaux, Ministre de la justice et de la législation M. Detchenou, le Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance Mme Tognifodé, le Directeur national de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest M. Assilamehoo, et d’autres hauts fonctionnaires. L’équipe a également rencontré des représentants de la communauté des donateurs, de l’association des banques, de la société civile, du secteur privé, et de l’association des femmes entrepreneurs.

“L’équipe du FMI tient à remercier les autorités et les différentes parties prenantes pour leur chaleureuse hospitalité et pour les entretiens ouverts et constructifs. L’équipe compte retourner à Cotonou plus tard cette année pour la troisième revue du programme et pour des considérations du FRD.”

Olivier ALOCHEME