Agriculture en Afrique de l’Ouest au Sahel: La plateforme AppCereal facilite le stockage de proximité

Du 14 au 18 novembre 2023 s’est tenu à Lomé un atelier de validation des référentiels régionaux sur le stockage de proximité, organisé par la CEDEAO. Il s’agissait de valider les résultats d’une étude réalisée en 2022. Cette étude commanditée par la CEDEAO et la FAO visait à faire un état des lieux sur les politiques et pratiques de stockage au niveau de cinq pays : le Bénin, le Ghana, le Niger, le Sénégal et la Sierra Léone en vue de proposer les axes stratégiques et un programme de développement du stockage de proximité dans des pays cibles. Elle a permis de montrer que les pratiques de stockage restent majoritairement traditionnelles dans les pays. En outre, le déficit de stockage dans l’ensemble des pays n’est pas que quantitatif mais aussi qualitatif et la qualité du service offert actuellement par les structures de stockage de proximité n’est pas suffisante pour encourager les agriculteurs à y conserver leurs récoltes et enfin la non-amélioration des capacités de stockage de manière qualitative et quantitative risque d’entraîner une augmentation des pertes post-récolte. A partir de ces constats, l’étude a suggéré de mettre en place un Programme régional de développement du stockage de proximité (PRDSP) pilote dans 5 pays. Mais les acteurs ont souhaité qu’ils couvrent tous les 15 Etats de la CEDEAO. Il s’agit là d’une étape capitale pour l’initiative “Un million de silos en Afrique de l’Ouest et au Sahel”. Cette rencontre stratégique vise à mettre en lumière l’importance du stockage de proximité dans l’évolution agricole régionale. Dans cette optique,

Qu’est-ce que le stockage de Proximité ?

Le stockage de proximité représente une stratégie cruciale pour les organisations de producteurs (OP), consistant à conserver les récoltes à proximité des lieux de production. Cette pratique requiert des infrastructures, des équipements, et un fonds de roulement significatif. Elle répond à des enjeux économiques et sociaux, évitant la dépréciation des produits et assurant des revenus stables aux agriculteurs.

La commercialisation groupée, forme de mise en marché collective, présente des avantages notables : réduction des charges de commercialisation individuelles, meilleure accessibilité aux financements, et renforcement du pouvoir de négociation des OP. De plus, elle permet de répondre aux demandes variées des marchés locaux et internationaux, tout en améliorant la qualité des produits.

Dans cette dynamique, la plateforme AppCereal joue un rôle central en facilitant la gestion des stocks. Elle propose des systèmes d’approvisionnement groupé, la mise en relation avec les unités de transformation, et assure la traçabilité des produits agricoles, assurant ainsi une meilleure gestion du cycle de vie des produits, de la récolte jusqu’à la table des consommateurs.

Préparation pour l’avenir

Il est question désormais d’établir des référentiels et des pratiques solides pour garantir une conservation optimale des produits. Cela inclut la construction et l’entretien de bâtiments de stockage adéquats, ainsi que des techniques précises pour la préservation des récoltes. Le stockage de proximité, se révèle être une clé pour renforcer la sécurité alimentaire, stimuler les économies locales et régionales, et favoriser une agriculture durable. En unissant nos efforts, nous posons les fondations d’une gestion efficiente des stocks, essentielle pour la prospérité de l’agriculture en Afrique de l’Ouest.

