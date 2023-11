JUB 2023/Donald Alexis Akakpo, Dg Obssu: «Nous avons eu des jeux totalement sains»

Vues : 1

« C’est une mission accomplie. Mes impressions sont très bonnes parce qu’aucune organisation n’est gagnée d’avance. Au cours de 7 jours qu’ont duré les compétitions, nous avons eu des jeux totalement sains et il n’y a pas eu des incidents pouvant entacher l’organisation. Je crois que c’est un sentiment de satisfaction. La façon dont nous organisons ces jeux au Bénin attire dans la sous-région, même à l’international. Et plusieurs pays ont manifesté la volonté l’année prochaine d’être avec le Bénin ne serait-ce que pour jouer les matchs. Je crois que ce que nous faisons fait déjà tache d’huile et nous devons continuer dans ce sens afin d’impacter plus. Le sport universitaire a absolument de l’avenir au Bénin. Pendant longtemps, il était appelé le sport de laboratoire. Aujourd’hui, les choses sont en train de rentrer définitivement dans l’ordre. Le sport universitaire est en train de renaître et c’est l’occasion d’inviter tout le monde à se donner la main afin que nous puissions avoir un sport de laboratoire qui puisse nourrir le sport d’élite béninois. »

AH