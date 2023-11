Bienvenu MILOHIN, Préfet du département du Mono à propos des 10e jeux universitaires du Bénin à Grand-Popo: «Nous voulons spécialement féliciter le comité d’organisation »

Vues : 5

«Du 5 au 11 novembre le département du Mono par la commune de Grand-Popo a eu l’honneur d’abriter les jeux universitaires. Ça a été un rendez-vous où toutes les universités qualifiées dans les 12 départements du Bénin se sont rencontrées ici. Elles se sont données à de bons spectacles dans les différentes disciplines sportives. Il s’agit de l’athlétisme, du basket-ball, du handball et du football. Nous avons eu à apprécier le talent de nos jeunes. Vous savez que depuis quelques années qu’il y a beaucoup de réformes dans le secteur du sport. C’est tout heureux de voir que de façon progressive, nous maintenons le cap. Pour moi, c’est un plaisir de savoir que les réformes sont en train de payer et que les fruits sont en train de tenir les promesses des fleurs. Nous voulons spécialement féliciter le comité d’organisation pour tout ce qui a été consenti comme sacrifice pour nous offrir cette belle fête parce qu’au-delà de tout, le sport c’est une fête comme vous pouvez le constater dans les tribunes, dans les gradins et sur le stade. Donc pour nous, c’est tout un honneur. Ça se passait dans les autres départements. Cette année, c’est notre tour. Nous en sommes heureux et nous voudrons espérer que dans les prochains jours, nous allons abriter d’autres compétitions d’envergure. Le stade de Grand-Popo fait partie des 22 stades offerts par le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, c’est l’un des stades les plus animés. Je voudrais profiter pour vous dire que nous sommes les bras ouverts pour accueillir des compétitions plus grandes.»

Entretien réalisé par Anselme HOUENOUKPO