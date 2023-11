Cour constitutionnelle: Dorothé Sossa fait Grand officier de l’ordre national du Bénin

Vues : 1

Port de l’insigne au président de la Cour, Prof. Dorothé Sossa

Ce que vous devriez savoir : La Vice-présidente de la République, Grande chancelière de l’ordre national, Mariam Chabi Talata a reçu le vendredi 10 novembre 2023, le Professeur Cossi Dorothé Sossa à la dignité de grand officier de l’ordre national du Bénin. C’était à la faveur d’une cérémonie qui a réuni des représentants des présidents des institutions de la République, des membres de la Cour constitutionnelle, amis et famille du récipiendaire. Cette distinction lui a été décernée pour les services loyaux rendus à la nation mais aussi à l’Afrique et au monde.

Que disent les acteurs : Dans son allocution de réception, la Vice-présidente de la République, Grande chancelière de l’ordre national, Mariam Chabi Talata a retracé le parcours professionnel du récipiendaire. « Vous êtes l’homme dont l’impact des bonnes œuvres et l’effet des actes méritoires s’étendent au-delà des limites de notre pays », fait-elle savoir. Pour elle, le Professeur Cossi Dorothé Sossa est une référence majeure, une source inépuisable, intarissable de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être ou s’abreuveront les hommes de droit. « Vous avez le don spécial de susciter la confiance, ce don facilite l’écoute, le dialogue et fait baisser la tension quelle que soit son intensité.

C’est le cas au dialogue politique national dont le peuple vous doit en partie, la réussite. J’invite les jeunes à s’investir dans la recherche sur le modèle que nous présentons ce jour à, la nation afin d’entreprendre quand viendra leur tour de se dépasser et de se surpasser », précise la Grande chancelière avant de prier pour que son professionnalisme, sa probité, son sens élevé et aigue du devoir éveillent et nourrissent le patriotisme. Très ému, le récipiendaire a partagé ce grand honneur qui lui est fait avec ses géniteurs et tous ses accompagnateurs. « La cérémonie de ce jour m’offre une tribune pour relever, rappeler et souligner, très brièvement, que, d’une branche de droit spécifique, le droit de la Constitution, l’évidence a fini par faire saisir que tous les droits trouvent leur fondement dans la Constitution faisant du Droit constitutionnel le Droit des Droits : il dépasse très largement aujourd’hui le droit public en insérant dans son cœur les droits fondamentaux », fait-il remarquer.

Par ailleurs : A la fin de la cérémonie, la Grande chancelière lui a remis l’insigne honneur et le certificat de réception sous les applaudissements des invités.

A. T.