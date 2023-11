1er  Sommet Arabie Saoudite-Afrique: Patrice Talon renforce l’axe Cotonou-Riyad

Vues : 17

Plus de 36 milliards CFA décrochés pour la construction de lycées techniques et professionnels

Aux côtés de ses pairs africains, le Chef de l’Etat, Patrice Talon a pris part, le vendredi 10 novembre 2023 à Riyad en Arabie Saoudite, au premier Sommet Arabie Saoudite-Afrique. Les travaux de ce premier Sommet économique saoudo-africain se sont déroulés en présence du Prince Héritier et Premier Ministre du Royaume d’Arabie Saoudite Mohammed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud , des Chefs d’État et de délégations de plusieurs États africains.

Patrice Talon au sommet à Riyad

Ce que vous devriez savoir : « Développement et Prospérité : Agriculture, Éducation, Santé et Assistance humanitaire ». C’est le thème sous lequel a été placé le premier Sommet Arabie Saoudite-Afrique à Riyad. C’était une occasion pour établir les bases de l’intensification des relations multilatérales entre le Royaume wahhabite et les États africains. Ce séjour en terre saoudienne a été l’occasion pour le Chef de l’État de rencontrer plusieurs personnalités du monde politique et du monde des affaires. Des accords ont été signés par le ministre d’État, ministre de l’Économie et des Finances en charge de la Coopération, Romuald Wadagni. D’abord avec le Fonds Saoudien pour le Développement aux fins du financement de la construction de lycées techniques agricoles et d’infrastructures dans le domaine de l’enseignement technique. Mais également avec le Fonds OPEP, un fonds auquel participe l’Arabie Saoudite puisque c’est le fonds des pays de l’organisation des pays producteurs de pétrole.



Que pensent les acteurs : Selon le ministre des Affaires Étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, ce premier sommet saoudo-africain a permis au Bénin de défendre sa vision d’un monde multipolaire. Ceci dans un contexte où il y a énormément de tensions dans le monde. « L’objectif est d’arriver à un équilibre qui soit beaucoup plus bénéfique pour le développement », a expliqué. S’agissant des retombées économiques pour le Bénin, le ministre Bakari a souligné que ce sommet a induit aussi la matérialisation et la signature d’accords de financements au profit du Bénin.

Photo de famille des délégations des chefs d’Etat saoudo-africaines

Il s’agit de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA pour soutenir la politique de formation professionnelle portée par le président de la République. En termes de perspectives, le Bénin et l’Arabie Saoudite ont scellé une coopération plus accrue et plus intensifiée dans le cadre de la vision 2030. Celle-ci a pour ambition de remettre l’Arabie Saoudite au cœur du monde arabe, du monde islamique et du monde en général avec le Bénin comme un des partenaires essentiels de cette revitalisation, de ce repositionnement. Il faut préciser que le Chef de l’Etat, Patrice Talon avait à ses côtés, le Ministre d’État, Ministre de l’Économie et des Finances en charge de la Coopération, Romuald Wadagni, le ministre des Affaires Étrangères, Olushegun Adjadi Bakari et l’Ambassadeur du Bénin près le Royaume d’Arabie Saoudite, Adam Bagoudou Zakari.

A. T.