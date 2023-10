Promotion du genre: L’Uac et Plan International Bénin s’engagent

Vues : 10

Dans le cadre de la célébration de l’édition 2023 de la Journée internationale de la fille (JIFi), il s’est tenu le mardi 10 octobre 2023 à l’Université d’Abomey-Calavi, un forum sur fille et égalité. C’est une initiative de Plan International Bénin en partenariat avec l’Université d’Abomey-Calavi et l’Association des femmes pour la formation, l’éducation et la recherche scientifique.

Le présidium du lancement du forum

« Engagement et responsabilité des jeunes filles et femmes ». C’est le thème autour duquel s’est tenu dans l’amphi Idriss Déby Itno de l’Uac, le forum sur fille et égalité en prélude à la Journée internationale de la fille (JIFi), édition 2023. Ce forum initié par Plan International Bénin a réuni plusieurs jeunes filles militantes pour l’égalité du genre, vise à célébrer les droits de la fille au Bénin. Les travaux ont permis aux participants de discuter des droits des filles au Bénin, d’évaluer les acquis et défis et de définir des perspectives en vue de la promotion de l’égalité entre les sexes et de l’inclusion. En effet, les jeunes filles et femmes sont de plus en plus actives et militent partout dans le domaine pour l’égalité des genres et la violence basée sur le genre. Dans ce combat, elles font face à de nombreux obstacles. Selon un rapport de Plan International Bénin, 27% des filles militantes se sentent psychologiquement anxieuses au cours de leur militantisme. 27% ont été gênées dans leurs activités militantes par des opinions négatives estimées par les membres de leurs communautés. 61% font face à des conséquences négatives de leur activisme et 21% ont signalent des craintes pour leur sécurité. Pour plus de liberté et d’égalité, selon Vice-recteur chargé de la coopération universitaire, Nelly Kelome, il urge de renforcer leurs capacités à assumer leur responsabilité et mobiliser les ressources pour leur combat. Au nom du recteur empêché, elle a fait savoir l’adhésion de l’Université à la promotion des droits des filles et du leadership des femmes en illustrant à travers quelques exemples qui augurent donc ce combat. La représentante résidente de Plan International Bénin, Bernadette Fonge, Représentant se réjouit de cet engagement de l’Uac.

Prise de vue de quelques participants avec les autorités

Car, dit-elle, le monde estudiantin regorge de jeunes filles et constitue un terreau fertile pour apprendre, militer, s’engager et participer au développement de la nation. Elle a lancé un appel aux autorités et chefs d’entreprise à rejoindre cette initiative afin de permettre aux filles de se projeter et réaliser leur rêve. Plusieurs communications ont meublé la rencontre. Il faut préciser que cette édition de la Journée internationale de la fille va se célébrer autour du thème : « Activisme, responsabilité et ressource pour les filles », Plan international Bénin entend rendre hommage aux jeunes filles et femmes qui mènent le combat pour l’égalité.

Alban TCHALLA